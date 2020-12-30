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تحقيقات

منها إنشاء مرصد خاص.. أبرز جهود الدولة في مكافحة التبغ والتدخين

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:53 ص
جريدة الدستور
ميرفت فهمي
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4 مليارات علبة سجائر سنويًا هو معدل استهلاك المصريين من السجائر، بخلاف أنواع أخرى لم يتم حصرها منها السيجار والبايب، وذلك الرقم الصادم وما ورائه من مخالفات كثير من شركات السجائر كان السبب وراء تدشين أول مرصد للتبغ في مصر لرصد انتهاك هذه الشركات.

في السطور التالية نستعرض أبرز مخالفات بعض شركات التبغ خاصة مع بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، وإلى أين وصلت الجهود المصرية في مكافحة هذا التبغ والتدخين.

تعد بين هذه المخالفات التي تداولتها شركات السجائر بالفترة الأخيرة، بحسب شعبة التدخين عدم منعها للبيع المباشر للقصر أو الأقل من 18 عاما محققة بذلك مكاسب بمليارات الجنيهات بالإضافة إلى ذلك، وكذلك ادعائها أن التدخين يحمي من فيروس كورونا المستجد دون الاستناد على أى شىء علمي، وفي سبيل ذلك عملت على شراء علماء يرددون هذه المعلومات الواهية حسب تصريحات الشعبة.

- إجراءات مصرية لتعزيز مكافحة لتدخين

و مصر واحدة من أوائل الدول التي اهتمت بمجال مراقبة صناعة التبغ، ورصد كل تحركاتها كواحدة وذلك من أجل تعزيز مكافحتها للتبغ، كما أنها تعد كذلك من أوائل الدول الموقعة على مستوى العالم فى عام 2003 من أجل حماية الأجيال الحالية والمقبلة من الآثار المدمرة للتبغ والتعرض للدخان الناتج عنه.

ومن بين إنجازاتها في هذا المجال تعاونها مع كل من وزارة المالية ووزارة الصحة والسكان لزيادة نسبة الضرائب المفروضة على التبغ للحد من قدرة المستهلك على شراء منتجاته منذ 2010، وكذلك استخدام التحذيرات المصورة على 50% من مساحة عبوات منتجات التبغ لتعزيز وعي الجمهور بقضايا مكافحة التبغ وأضراره من خلال حملات عالمية متوالية.

وأثبتت الإحصائيات أن مصر حققت تقدما ملحوظا في أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، ومن بين هذه الأهداف تلك المتعلقة بمكافحة التبغ وخفض معدل الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية بمقدار الثلث.

- 14 مليون مدخن

وتشير الإحصائيات إلى أن هناك نحو 14 مليون شخصا يدخنون منتجات التبغ، أى نحو 4.22% ما يتسبب فى حدوث 95 ألف حالة وفاة سنويًا بسبب الأمراض المرتبطة بتعاطي التبغ، منهم 17 ألف حالة وفاة بسبب التدخين السلبي.

كما كشفت أحدث الدراسات عن الجدوى الاقتصادية للاستثمار فى مكافحة التبغ أن الكلفة الاقتصادية لتعاطي التبغ في مصر تقدر بـ90 مليار جنيه مصري سنويًا، وهو ما يمثل عبئا إضافيا بما يعادل نسبة 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.

اما عن الاستثمار في تطبيق أساليب مكافحة التبغ فكشفت الدراسات أنه سوف ينقذ حياة أكثر من 500،345 شخص وسوف يوفر6.20 مليار جنيه مصري، كانت ستُهدر في نفقات الرعاية الصحية لعلاج الأمراض الناتجة عن تعاطي التبغ، بالإضافة إلى توفير مليارات الجنيهات كعوائد اقتصادية بحلول العام 2033.

جدير بالذكر أن التدخين يقلل مناعة الجسم ويجعلها عرضة لمضاعفات فيروس كورونا المستجد، وهو عكس ما تروجه بعض شركات التدخين المخالفة.

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