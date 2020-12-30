مقتل مسلح في مواجهات مع الأمن بالشطر الهندي من كشمير

أعلنت الشرطة الهندية، مقتل مسلح في مواجهات مع قوات الأمن بمنطقة باريمبورا بالشطر الهندي من إقليم كشمير.وأضافت الشرطة - في بيان نقلته قناة «أنديا تي في» الهندية اليوم الأربعاء - أن عددًا من المسلحين فتحوا النار على قوات الأمن خلال عملية تطويق وتفتيش في منطقة باريمبورا، وجرى تبادل لإطلاق النار بشكل متقطع طوال ليلة أمس الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل مسلح واحد، بينما ما زالت العملية مستمرة إلى الآن.يشار إلى أن إقليم كشمير متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم، بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه، ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية «جامو وكشمير» وآخر باكستاني باسم «آزاد جامو وكشمير».