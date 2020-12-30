ضوء أخضر للقاح أكسفورد ضد كورونا في بريطانيا
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
أمينة ذكىطباعة
أقرت بريطانيا، اليوم الأربعاء، لقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد.
ومن المقرر أن يقدم لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» أولًا للفئات الأكثر عرضة للإصابة، وذلك وفق ما أفاد موقع «العربية».
وكانت صحيفة «صنداي تليجراف» قالت منذ أيام إن بريطانيا ستطرح اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد ضد فيروس كورونا اعتبارًا من 4 يناير، وفق خطط يضعها الوزراء.
ومن المقرر أن يقدم لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» أولًا للفئات الأكثر عرضة للإصابة، وذلك وفق ما أفاد موقع «العربية».
وكانت صحيفة «صنداي تليجراف» قالت منذ أيام إن بريطانيا ستطرح اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد ضد فيروس كورونا اعتبارًا من 4 يناير، وفق خطط يضعها الوزراء.