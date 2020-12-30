ضوء أخضر للقاح أكسفورد ضد كورونا في بريطانيا

أقرت بريطانيا، اليوم الأربعاء، لقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد.ومن المقرر أن يقدم لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» أولًا للفئات الأكثر عرضة للإصابة، وذلك وفق ما أفاد موقع «العربية».وكانت صحيفة «صنداي تليجراف» قالت منذ أيام إن بريطانيا ستطرح اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد ضد فيروس كورونا اعتبارًا من 4 يناير، وفق خطط يضعها الوزراء.