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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ضوء أخضر للقاح أكسفورد ضد كورونا في بريطانيا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:01 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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أقرت بريطانيا، اليوم الأربعاء، لقاح فيروس كورونا الذي طورته جامعة أكسفورد.

ومن المقرر أن يقدم لقاح «أكسفورد-أسترازينيكا» أولًا للفئات الأكثر عرضة للإصابة، وذلك وفق ما أفاد موقع «العربية».

وكانت صحيفة «صنداي تليجراف» قالت منذ أيام إن بريطانيا ستطرح اللقاح الذي طورته جامعة أكسفورد ضد فيروس كورونا اعتبارًا من 4 يناير، وفق خطط يضعها الوزراء.

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