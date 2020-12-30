رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع وفيات «كورونا» بين العاملين في الرعاية الصحية بتركيا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 09:00 ص
جريدة الدستور
هدير سند
طباعة
كشفت الجمعية الطبية التركية «TTB» عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في صفوف الطواقم الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية في البلاد إلى 302 اعتبارًا منذ أول أمس الإثنين.

وبحسب ما أفادت به صحيفة «بيانت» التركية، الجمعية الطبية في تركيا، في بيان لها، أن عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين فقدوا حياتهم بسبب «كوفيد-19» ارتفع إلى 302 منذ 28 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن غالبية الوفيات وقعت في إسطنبول، تليها أنقرة وإزمير وديار بكر.

وأوضح البيان، أن 274 عاملًا في مجال الرعاية الصحية توفي بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما فقدت 28 سيدة تعمل في ذات المجال حياتها جراء الوباء المتفشي في البلاد، مضيفًا أن يوم 28 ديسمبر الجاري وحده شهد 5 حالات وفاة في صفوف الطواقم الطبية، من بينهم أطباء وصيادلة.

واختتمت الجميعة الطبية بيانها التي نشرته في رسالة موجزة على حسابها على «تويتر»: «إننا نموت مع مرور كل يوم، مع مرور كل دقيقة، نحن نموت، لا يمكنك إدارة الأمر أو التحكم به».



موضوعات متعلقة

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-12-2020

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

image description

غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

image description

خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

الأكثر قراءة

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

«المرور» تغلق 6 طرق بسبب الشبورة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

اليابان تستعد لعاصفة ثلجية ضخمة

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 30-12-2020

ألمانيا تشدد على المواطنين حظر الألعاب النارية خلال رأس السنة

تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة فى أمريكا

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

مفردات الحارة المصرية.. «يعنى إيه كروديا؟»

«محجوب» يدعو لإقالة إدارة اتحاد الكتاب: كرّموا قطبًا إخوانيًا

الليلة.. كلاسيكيات السينما التسجيلية بالثقافة السينمائية

ورشة لتعليم الخط العربى بمكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس