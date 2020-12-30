ارتفاع وفيات «كورونا» بين العاملين في الرعاية الصحية بتركيا

كشفت الجمعية الطبية التركية «TTB» عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في صفوف الطواقم الطبية والعاملين في مجال الرعاية الصحية في البلاد إلى 302 اعتبارًا منذ أول أمس الإثنين.وبحسب ما أفادت به صحيفة «بيانت» التركية، الجمعية الطبية في تركيا، في بيان لها، أن عدد العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين فقدوا حياتهم بسبب «كوفيد-19» ارتفع إلى 302 منذ 28 ديسمبر الجاري، مشيرًا إلى أن غالبية الوفيات وقعت في إسطنبول، تليها أنقرة وإزمير وديار بكر.وأوضح البيان، أن 274 عاملًا في مجال الرعاية الصحية توفي بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما فقدت 28 سيدة تعمل في ذات المجال حياتها جراء الوباء المتفشي في البلاد، مضيفًا أن يوم 28 ديسمبر الجاري وحده شهد 5 حالات وفاة في صفوف الطواقم الطبية، من بينهم أطباء وصيادلة.واختتمت الجميعة الطبية بيانها التي نشرته في رسالة موجزة على حسابها على «تويتر»: «إننا نموت مع مرور كل يوم، مع مرور كل دقيقة، نحن نموت، لا يمكنك إدارة الأمر أو التحكم به».