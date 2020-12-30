تركيا تتسلم الشحنة الأولى من لقاح «سينوفاك» الصيني المضاد لـ«كورونا»

أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، عن تسلمها الشحنة الأولى من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد.وتشمل الشحنة الأولى التي تلقتها تركيا اليوم، ثلاثة ملايين جرعة، هى جزء من صفقة لتوريد 50 مليون جرعة، فيما تم تحميل الشحنة الأولى من اللقاح في شاحنات من مطار إيسنبوجا الدولي في أنقرة ونقلها إلى منشآت تخزين تابعة لوزارة الصحة.ومن ناحية أخرى اتفقت تركيا مع شركتي فايزر وبيونتيك، على توريد 4.5 مليون جرعة من لقاحهما، في حين تعمل على إنتاج لقاح محلي.يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الصحة التركية، أمس الثلاثاء، عن تسجيلها 15805 إصابات و253 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.فيما كشف موقع «تركيا الآن»، أن السلالة الجديدة من كورونا، ظهرت في تركيا، ما دفع السلطات التركية لتعليق الرحلات الجوية مع أربع دول، عقب ظهور ذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس الذي عصف بجميع المحافظات التركية على مدار العام الجاري.