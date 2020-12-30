جمعيات حقوقية عن «التفتيش العاري» في سجون تركيا: تعذيب يستهدف القيم

أصدرت جمعية حقوق الإنسان «İHD»، ومؤسسة حقوق الإنسان التركية «TİHV»، والجمعية الطبية التركية «TTB»، وجمعية حقوق الإنسان الفرعية «TTB»، بيانًا مشتركًا، أمس الثلاثاء، شددت فيه على أن تفتيش الأشخاص وتعريتهم بالقوة يعتبر من أفعال التعذيب التي تنتهك خصوصية الناس وتستهدف قيمهم الأخلاقية وهويتهم الاجتماعية وتضر بسلامتهم العقلية وتصل إلى بُعد العنف الجنسي، وفقا لما نقله موقع «بيانت» التركي.وأشار بيان الجمعيات الحقوقية، إلى روايات الأشخاص الذين كشفوا عن تعرضهم لعمليات التفتيش العاري في السجون، مؤكدًا أن عمليات التفتيش في الملابس الداخلية وفحص الجسد انتشرت كوسيلة للتعذيب في السجون في تركيا على مدار السنوات العشر الماضية.فيما قال مركز التوثيق التابع لجمعية حقوق الإنسان «İHD»: إن 167 شخصًا على الأقل تعرضوا للعنف الجسدي لأنهم قاوموا عملية البحث في ملابسهم أو تعرضوا للتفتيش القسري في سجون تركيا في الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2020.وأكد بيان المنظمات الحقوقية أنها تتلقى المزيد والمزيد من الشكاوى حول مثل هذه الأفعال البارزة كل عام.وبالإشارة إلى القانون العالمي لحقوق الإنسان، أشار البيان إلى أن «التفتيش الجسدي الذي يتعين إجراؤه على شخص محروم من حريته، يجب أن يكون متوافقًا مع كرامة الإنسان واحترام خصوصية الشخص المعنى، وأن يقع ضمن نطاق مبادئ التناسب والشرعية والضرورة».وفي هذا السياق، عرّفت المنظمات أفعال التعري والتجريد بالقوة بأنها «أساليب تعذيب تنتهك خصوصية الناس، وتستهدف قيمهم الأخلاقية وهويتهم الاجتماعية وتضر بسلامتهم العقلية وتصل إلى بُعد العنف الجنسي».وأكدت المنظمات الحقوقية كذلك أنه وفقًا للتشريعات ذات الصلة، فإن البحث في الملابس الداخلية هو ممارسة استثنائية لا يُسمح بها إلا في ظل ظروف خاصة جدًا، وقد أثاروا مخاوف من أن مثل هذه الممارسات الاستثنائية أصبحت أكثر تكرارا خلال العام الماضي من خلال الاستشهاد بمواد اللوائح.كما تم التأكيد في هذا السياق على مسؤولية الأطباء على النحو المنصوص عليه في إعلان مهنة الطب وحقوق الإنسان، والذي تم تصحيحه في المؤتمر الكبير الثامن والخمسين «TTB».وأكد الإعلان ذو الصلة أن «الأطباء في وضع خاص لحماية حقوق الإنسان والحفاظ عليها، وهم يتحملون المسؤولية وهم عمومًا من أوائل الشهود على انتهاكات حقوق الإنسان»، مشددًا على أنه «يجب عليهم توثيق انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدوها، حسب ما تقتضيه مسؤوليات الرعاية الطبية».وفي ختام بيانها، شددت المنظمات على أن مرتكبي هذه الأفعال يجب ألا يفلتوا من العقاب، وأضاف البيان: «يمكن لموظفي إنفاذ القانون وموظفي السجون بطبيعة الحال إجراء عمليات تفتيش في الحالات الضرورية والإلزامية؛ ومع ذلك، يجب تنفيذ هذه الممارسات بطريقة تحترم كرامة الإنسان وخصوصية الأشخاص الذين يتم تفتيشهم، كما أن مبادئ التناسب والشرعية والضرورة».