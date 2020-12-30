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القبلة

محمد مهنا: الملوك والأمراء كانوا يتسابقون للانضمام لـ«الطرق الصوفية»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 08:39 ص
الدكتور محمد مهنا
الدكتور محمد مهنا
كتب: عمرو رشدي
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قال الدكتور محمد مهنا المستشار السابق لشيخ الأزهر ورئيس رواق التصوف وأكاديمية أهل الصفة بالمقطم، إنه إذا كان شرف العلم بشرف متعلقة، فالعلم بالله تعالى هو أشرف العلوم، فالمنتمي للتصوف الإسلامي إنما هو الذي يشرف بانتسابه لله تعالى.

وتابع "مهنا" في تصريحات للدستور: "كان الملوك والأمراء في الماضي يتسابقون لسلوك طريق القوم أي التصوف، وذلك منذ فجر الإسلام وفي مصر كان أول من أنشأ الطرق الصوفية بصورة رسمية وجعل لها قانونا خاصا هو صلاح الدين الأيوبي، فهو أول من أنشأ الزوايا الصوفية.

وأوضح" مهنا" أن شيوخ الطرق الصوفية قديمًا كانوا من كبار الأمراء وقادة الجيش وكانوا علماء وعين لهم شيخًا للشيوخ يسمى سعيد السعداء، وجعل له مقرا بحي الجمالية يسمى بيت سعيد السعداء، أما في العصر الحالي فمعروف أن هناك رؤساء وملوك ووزراء وقادة ينتمون للطرق الصوفية.

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