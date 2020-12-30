السفارة الأمريكية بالعراق: قدمنا 30 مدرعة لتأمين المنطقة الخضراء

قالت السفارة الأميركية في بغداد اليوم الأربعاء، إنها قدمت 30 مدرعة للجيش العراقي للمساعدة في تأمين المنطقة الخضراء.يأتي هذا في الوقت الذي صرح فيه وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، أن بلاده تعمل على خطة أمنية عسكرية لمنع استهداف المنطقة الخضراء.يذكر أن الجيش العراقي والسفارة الأمريكية في بغداد أعلنا، الأسبوع الماضي سقوط ما لا يقل عن ثمانية صواريخ كاتيوشا في المنطقة الخضراء في هجوم استهدف السفارة الأمريكية، ما أسفر عن إلحاق أضرار طفيفة بالمجمع.ونددت السفارة الأمريكية بالهجوم ودعت "جميع القادة السياسيين والحكوميين العراقيين إلى اتخاذ خطوات لمنع مثل هذه الهجمات ومحاسبة المسؤولين عنها".