قبل أدائه اليمين الدستورية بأيام.. وفاة نائب أمريكي بكورونا

قبل أدائه اليمين الدستورية بأيام.. توفي النائب الجمهوري المنتخب حديثا عن لويزيانا لوك لاتلو، عن عمر 41 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.يذكر أن الولايات المتحدة سجلت 245،500 إصابة جديدة و3،223 وفاة، أمس الثلاثاء، وفق جامعة جونز هوبكنز، وبالإجمالي بلغت الحصيلة منذ بدء انتشار الوباء 19،5 مليون إصابة، وأكثر من 337،000 وفاة.