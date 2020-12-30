دويتشيه فيليه: تركيا تشدد سيطرتها على المنظمات المدنية بزعم «مكافحة الإرهاب»

قالت الشبكة الاخبارية الألمانية دويتش فيليه أن تركيا تشدد سيطرتها على المنظمات المدنية تحت مسمى لـ"مكافحة الإرهاب"، وذلك في أعقاب تمرير القانون الجديد من قبل البرلمان التركي الذي يسمح للحكومة التركية بفرض سيطرتها على مجموعات المجتمع المدني على أساس مكافحة الإرهاب.ويتعرض مشروع القانون لانتقادات حادة بسبب توسيع سيطرة الحكومة على جماعات المجتمع المدني باسم "مكافحة تمويل الإرهاب"، كما سيسمح التشريع المثير للجدل لوزارة الداخلية باستبدال أعضاء مجالس إدارة الجمعيات بأمناء وكذلك تعليق عملياتهم إذا تمت مقاضاة الأعضاء بتهم تتعلق بالإرهاب.فيما ترى المنظمات غير الحكومية وأحزاب المعارضة القانون الجديد عقبة أمام إدارة منظمات المجتمع المدني وتحذر من أنه قد يخنق الديمقراطية.كما حذرت العديد من المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك جمعية حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية في تركيا واتحاد الجمعيات النسائية في تركيا، من أن نشطاء حقوق الإنسان كثيرًا ما يُتهمون بالإرهاب في تركيا، وأن التشريع الجديد يعتمد على تعريفات غامضة للإرهاب.فيما قال طارق بيهان، مدير منظمة العفو الدولية في تركيا: التشريع الجديد يشمل الأفراد الذين يحاكمون بموجب قانون منع تمويل الإرهاب ويشير أيضًا إلى قانون مكافحة الإرهاب، وتعريف الإرهاب في هذا القانون غامض تمامًا وإشكاليًا وبعيدًا عن المعايير الدولية.وتابعت فيله: تستهدف تهم الإرهاب في تركيا المعارضين كوسيلة لسحق نشطاء المجتمع المدني والصحفيين والسياسيين ولا يزال الآلاف من الصحفيين والمحامين والسياسيين المعارضين وغيرهم في السجن دون أي دليل ملموس، كما تم إغلاق المئات من المنظمات غير الحكومية أثناء حالة الطوارئ بعد محاولة الانقلاب.فيما قال أوزتورك تركدوجان، رئيس جمعية حقوق الإنسان التركية، إنه يتم مقاضاة 300 ألف شخص سنويًا في المتوسط ​​بسبب عضويتهم في منظمة إرهابية بموجب المادة 3142 من قانون العقوبات التركي (TCK)، مضيفا "في مثل هذه الأجواء لا يشعر مديرو الجمعيات بالأمان، بمعنى أن القانون الجديد سيضع جميع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني تحت وصاية وزارة الداخلية".وأشار إلى أن هذا التدخل في حرية تكوين الجمعيات يتعارض مع المعايير الدولية التي يجب على تركيا الالتزام بها.وأضاف توركدوجان أن لوائح الاتهام السابقة بما في ذلك تلك المتعلقة بالاحتجاجات في حديقة جيزي، وعثمان كافالا، وقضايا 2017 المتعلقة باعتقالات المشاركين في مؤتمر في بويوكادا، تظهر أن منظور الحكومة لحقوق الإنسان شكلي وسطحى للغاية.يذكر أنه في يوليو الماضي حُكم على الرئيس السابق لمنظمة العفو الدولية في تركيا تانر كيليتش، بالسجن لأكثر من ست سنوات بتهمة العضوية في "منظمة إرهابية" في قضية بويوكادا، كما أُدين ثلاثة نشطاء آخرين في مجال حقوق الإنسان، وهم غونال كورسون وإديل إيسر وأوزليم دالكيران، بتهم مساعدة جماعة إرهابية وحُكم عليهم بالسجن لمدة عام و13 شهرًا لكل منهم.فيما قالت جنان جولو رئيس اتحاد الجمعيات النسائية في تركيا، إن القانون الجديد يستهدف العديد من الجمعيات والمؤسسات، لا سيما الجمعيات العاملة في مجالات حقوق الإنسان، والمرأة، وحقوق اللاجئين، وأضافت "واجهنا في السابق اتهامات إرهابية أو تجسس عدة مرات حتى لمجرد رفع صوتنا للحفاظ على اتفاقية اسطنبول سارية المفعول".ووفقًا لجولو، فإن إحدى القضايا الحاسمة هي أن القانون الجديد يمنح وزارة الداخلية سلطة تعليق أنشطة منظمات المجتمع المدني بأمر من المحكمة دون فرصة للاستئناف.