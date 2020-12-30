العنف ضد المرأة في تركيا.. وفاة أكاديمية اشعل صديقها النيران فيها

أضرم رجل يدعى كمال ديلب النار في الأكاديمية التركية "إيلين سوزر" في منطقة مالتيب بإسطنبول، بعدما صب عليها مواد قابلة للاشتعال، حسبما ذكرت بي بي سي التركية.ووفقا للموقع فإن سوزر كانت صديقة الرجل السابقة، وبحسب فقد كانت سوزر محاضرة في جامعة خاصة.وحاول رجال الإطفاء إخماد الحريق الذي اندلع في الشقة، كما تم إجلاء المواطنين والأطفال في الشقق الأخرى بسبب امتلاء المبنى بالدخان.يذكر أن سوزر التي توفيت حرقا، عارضت العنف ضد المرأة خلال ظهورها التلفزيوني في أبريل 2019.جدير بالذكر أنه قتل نحو ثلاثمائة وثمانون امرأة في تركيا عام 2020.