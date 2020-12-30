حركة كردية تطالب بمحاكمة أردوغان لقتله ثلاث نساء بفرنسا

طالبت الحركة النسائية الكردية الأوروبية (TJK-E) بتقديم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعدالة لقتله ثلاث نساء كرديات في فرنسا قبل حوالي ثماني سنوات، وفقا لما نقلت صحيفة مورنينج ستار البريطانية.ووفقا للصحيفة فقد دعت الحركة النسائية إلى اتخاذ إجراءات للاحتفال بالذكرى السنوية لمقتل الشريك المؤسس لحزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي عُثر عليه مقتولًا برصاصة في رأسه في مركز مجتمعي في باريس إلى جانب فيدان دوغان وليلى سايلاميز في 9 يناير 2013.وتابعت الصحيفة، لا يزال الغموض يكتنف عمليات القتل خيث توفي المشتبه به الرئيسي في القضية، القومي التركي عمر جوني، في زنزانته بسبب ورم في المخ في عام 2016 قبل أيام فقط من عرض قضيته على المحاكمة، واعتبرت السلطات أن القضية مغلقة في البداية، لكن أعيد فتح التحقيقات العام الماضي، مما يشير إلى تورط محتمل للدولة التركية.فيما يشتبه كثيرون في الحركة الكردية في أن السيد جوني يتصرف نيابة عن المخابرات التركية، منظمة الاستخبارات الوطنية (MIT)، والتي ربما تكون قد أمرت الضربة بعرقلة عملية السلام حيث كانت المفاوضات جارية بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني المسجون، ويزعم المحامون أن لديهم ملفات تشير إلى تورط عملاء MIT في الأمر بالإعدام، والذي يُزعم أنه تم تنفيذه من قبل عميل يعرف باسم "Legionnaire".فيما تجاهل أردوغان الاتهامات بالتورط التركي - وكان أنصاره حريصين على طرح فكرة أن عمليات القتل ربما كانت نتيجة نزاع داخلي بين حزب العمال الكردستاني.