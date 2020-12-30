رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حركة كردية تطالب بمحاكمة أردوغان لقتله ثلاث نساء بفرنسا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:57 ص
جريدة الدستور
أمينة ذكى
طباعة
طالبت الحركة النسائية الكردية الأوروبية (TJK-E) بتقديم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعدالة لقتله ثلاث نساء كرديات في فرنسا قبل حوالي ثماني سنوات، وفقا لما نقلت صحيفة مورنينج ستار البريطانية.

ووفقا للصحيفة فقد دعت الحركة النسائية إلى اتخاذ إجراءات للاحتفال بالذكرى السنوية لمقتل الشريك المؤسس لحزب العمال الكردستاني (PKK)، الذي عُثر عليه مقتولًا برصاصة في رأسه في مركز مجتمعي في باريس إلى جانب فيدان دوغان وليلى سايلاميز في 9 يناير 2013.

وتابعت الصحيفة، لا يزال الغموض يكتنف عمليات القتل خيث توفي المشتبه به الرئيسي في القضية، القومي التركي عمر جوني، في زنزانته بسبب ورم في المخ في عام 2016 قبل أيام فقط من عرض قضيته على المحاكمة، واعتبرت السلطات أن القضية مغلقة في البداية، لكن أعيد فتح التحقيقات العام الماضي، مما يشير إلى تورط محتمل للدولة التركية.

فيما يشتبه كثيرون في الحركة الكردية في أن السيد جوني يتصرف نيابة عن المخابرات التركية، منظمة الاستخبارات الوطنية (MIT)، والتي ربما تكون قد أمرت الضربة بعرقلة عملية السلام حيث كانت المفاوضات جارية بين الحكومة وحزب العمال الكردستاني المسجون، ويزعم المحامون أن لديهم ملفات تشير إلى تورط عملاء MIT في الأمر بالإعدام، والذي يُزعم أنه تم تنفيذه من قبل عميل يعرف باسم "Legionnaire".

فيما تجاهل أردوغان الاتهامات بالتورط التركي - وكان أنصاره حريصين على طرح فكرة أن عمليات القتل ربما كانت نتيجة نزاع داخلي بين حزب العمال الكردستاني.

موضوعات متعلقة

«حياة كريمة».. طوارئ بالمحافظات لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

الصور

image description

غلق مساجد مخالفة وحملات تطهير في دمياط

image description

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

image description

غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

image description

خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

الأكثر قراءة

«التعليم» تحدد الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة بنظام المنازل

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

طريقة تجفيف الملابس المبللة في درجة حرارة تحت الصفر؟

ماذا تفعل عند شراء كميات كبيرة من الخضروات؟

اليابان تستعد لعاصفة ثلجية ضخمة

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 30-12-2020

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

مفردات الحارة المصرية.. «يعنى إيه كروديا؟»

«محجوب» يدعو لإقالة إدارة اتحاد الكتاب: كرّموا قطبًا إخوانيًا

الليلة.. كلاسيكيات السينما التسجيلية بالثقافة السينمائية

ورشة لتعليم الخط العربى بمكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس