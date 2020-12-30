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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إندونيسيا تحظر جماعة الجبهة الدفاعية الإسلامية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:40 ص
الجبهة الدفاعية الإسلامية
الجبهة الدفاعية الإسلامية
أمينة ذكى
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أعلنت إندونيسيا اليوم الأربعاء حظر {الجبهة الدفاعية الإسلامية}، وفقا لما نقلته قناة سكاي نيوز اليوم.

والجبهة الدفاعية الإسلامية هي منظمة سياسية إسلامية إندونيسية تشكلت في عام 1998، تم تأسسها على يد الزعيم والأب الروحي لها محمد رزق شهاب بدعم من الجيش الإندونيسي وجنرالات الشرطة والنخب السياسية، أما زعيم المنظمة هو أحمد شبري لوبيس منذ عام 2015.

والجبهة كانت تحارب الرذيلة وفقا لأجندتها حيث كانت تستهدف الأكشاك الصغيرة والمتاجر والحانات والنوادي الليلية وأماكن الترفية التي كان ينظر إليها على أنها غير مناسبة لبيع الكحول أو الافتتاح أثناء شهر رمضان، ولكن وفقًا لمحللون فقد حولت الجبهة نفسها إلى جماعة ضغط إسلامية لها حملات نشطة على الإنترنت.

ونظمت المنظمة عددًا من الاحتجاجات الجماهيرية الدينية والسياسية منها: احتجاجات جاكرتا في نوفمبر 2016، فضلًا عن الاحتجاجات في السفارة الأمريكية حيث أدنت الحرب في العراق 2003، كما تواجه انتقادات لارتكابها جرائم الكراهية باسم الإسلام، والعنف المتصل بالدين.

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