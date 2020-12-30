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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لأول مرة.. ألمانيا تتخطى ألف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:33 ص
كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا
أمينة ذكى
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أعلنت ألمانيا، اليوم الأربعاء، تسجيل أكثر من ألف وفاة بكورونا خلال 24 ساعة، للمرة الأولى.

فيما أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 22459 حالة إلى مليون و687185.

وأضاف المعهد أنه سجل 1129 وفاة ناجمة عن الفيروس، مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 32107.


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