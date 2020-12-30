«سينوفارم»: لقاحنا ضد كورونا فعال بنسبة تقترب من 80%

أعلنت شركة "سينوفارم" الصينية، اليوم الأربعاء، أن لقاحها ضد كورونا فعال بنسبة تقترب من 80%.وتابعت سينوفارم: "أنها تقدمت بطلب للإدارة الوطنية للمنتجات الطبية للحصول على موافقة مشروطة لاستخدام اللقاح الذي تطوره بكين، وفقا لوكالة "رويترز".كانت دول عدة عربية وغربية أعلنت البدء في حملات تطعيم ضد فيروس كورونا، باستخدام لقاح سينوفارم الصيني.