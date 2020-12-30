بايدن: قد لا نرى تحسنًا بشأن كورونا قبل مارس

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه "قد لا نرى تحسنا في وقف انتشار فيروس كورنا المستجد حتى ندخل في شهر مارس 2021 لأن الأمر سيستغرق وقتا حتى تبدأ خطتنا لمواجهة الفيروس في تحقيق تقدم ملموس"، وفق ما نقلت "فرانس برس".وطالب بايدن ببذل جهود حثيثة لمكافحة فيروس كورونا فور أن يتولى منصبه، معتبرا في الوقت نفسه أن حملة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للتلقيح ضد الوباء "متأخرة بشكل خطير".وفي حديث بعد لقاء مع خبراء، تعهد بايدن أنه حين يباشر مهامه الرئاسية سينصرف إلى "أكبر تحد عملاني نواجهه كأمة على الإطلاق" لتلقيح الأمريكيين ضد هذا المرض الذي تسبب بوفاة أكثر من 1،7 مليون شخص في العالم.وقال بايدن: "إن خطة إدارة ترامب لتوزيع اللقاحات متأخرة كثيرا"، متعهدا بأنه سيعمل "بأقصى جهد كي نذهب في الاتجاه الصحيح".وتوقعت إدارة ترامب بأن يتم تلقيح 20 مليون أمريكي بحلول نهاية ديسمبر، لكن قبل 3 أيام من نهاية الشهر كان نحو 2.1 مليون قد تلقوا حقنة اللقاح الأولى، وفقا لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.وأكد بايدن الذي يتولى منصبه في 20 يناير أنه سيلجأ إلى قانون الإنتاج الدفاعي الذي يعود إلى فترة الحرب الكورية لإجبار الشركات الخاصة على تكثيف إنتاج اللقاح لصالح الحكومة.كما دعا الأمريكيين إلى وضع الأقنعة لمنع انتشار كوفيد-19، لافتا إلى أنه سيفرض وضعها في المناطق التي تتمتع فيها الحكومة الفيدرالية بسلطة قضائية، مثل الطائرات.وقال بايدن: "سنعمل على إنشاء مواقع للتلقيح وإرسال وحدات متنقلة إلى المجتمعات النائية"، مضيفا أنه سيتأكد "من توزيع اللقاحات بشكل منصف حتى يتمكن كل شخص من الحصول عليها، بغض النظر عن لون بشرته ومكان سكنه".وأعرب عن ثقته في العودة إلى الحياة الطبيعية عام 2021، ولكن ليس على الفور.واعتبر أن "الأسابيع والأشهر القليلة المقبلة ستكون فترة صعبة للغاية بالنسبة لأمتنا، وربما الأصعب خلال أزمة هذا الوباء بأكملها".