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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

منهم تدوير زيوت الطهى.. تعرف على مبادرة إنتى البداية لتمكين المرأة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:06 ص
الدكتورة ياسمين
الدكتورة ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنظيم ادارة المخلفات التابع لوزارة البيئة والقطاع الخاص (شركتي افكو وتجدد) للتعاون في مجال دمج المرأة فى العمل البيئى من خلال مبادرة (انتى البداية)، لتمكين السيدات من إدارة مخلفات منازلهن وتثقيف أسرهن بشأن إعادة التدوير لجميع زيوت الطعام المستعملة من المنازل، بدءًا من يناير 2021 ولمدة ستة أشهر.

تستعرض "الدستور" أبرز المعلومات عن مبادرة "انتي البداية".

_ تخدم فئات المجتمع المختلفة وخاصة المرأة.
_ الحفاظ على البيئة وصون الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
_ التوعية بمخاطر التخلص غير السليم من زيت الطهي المستخدم.
_ إتاحة الفرصة للسيدات للتخلص من تلك الزيوت بطريقة آمنة من خلال إطلاق خدمة “Green Pan” لتدوير زيوت الطهي. _ تخدم المبادرة حاليًا حوالي 1000 أسرة شهريا ولديها 9000 اشتراك بشكل كلي.
_ تهدف أن تصل المبادرة إلى أكثر من 5 ملايين أسرة.
_ النهوض بمنظومة المخلفات بالتعاون مع الشباب والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص بمختلف المحافظات.

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