أردوغان يتجاهل الزلازل بتركيا ويساند كرواتيا فى كوارثها

على الرغم من تعرض مدينة إلازيغ التركية، الأحد الماضي، لزلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، وتعرض إزمير التركية إلى كارثة، بعدما فقد 116 مواطنًا حياتهم تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضربها بقوة 6.9 درجة في نوفمبر الماضي، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يخرج ليعزي الشعب في الضحايا ولا يعرض تقديم المساعدات.وعلى النقيض أجرى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الكرواتي، زوران ميلانوفيتش، ليعرب عن استعداد بلاده لتقديم كل أنواع المساعدات التي قد تحتاجها كرواتيا، خاصة في جهود البحث والإنقاذ.بينما هاجمت المعارضة التركية أردوغان بسبب تبديد المليارات التي جمعها تحت مسمى ضريبة الزلازل دون تطوير للبنية التحتية في بلدياتهم.وكانت بلدان البوسنة والهرسك وتشيكيا وكرواتيا وألمانيا والمجر وإيطاليا والجبل الأسود ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا وصربيا والنمسا قد تضررت بالزلزال الذي ضربهم أمس الثلاثاء.وتعرضت إزمير التركية المنكوبة إلى كارثة، بعدما فقد 116 مواطنًا حياتهم تحت أنقاض الزلزال المدمر الذي ضربها بقوة 6.9 درجة في نوفمبر الماضي.