باباجان: حكومة أردوغان قيدت حرية الرأى والتعبير وأنتجت جيش من الفقراء

قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم التركي المعارض، علي باباجان، في كلمة خلال المؤتمر العادي الأول لحزبه، إن النظام الرئاسي في البلاد قيد حقوق الإنسان والحريات العامة منتقدًا الأوضاع الاقتصادية في البلاد، وتراجع مستوى الدخل والمعيشة.وتابع باباجان: «في البلد الذي نعيش فيه، يعاني الناس من الجوع والفقر، وعدم المساواة في الدخل، وهذا الشيء محسوس بعمق، جيش الفقراء يتشكل بيد الإدارة السيئة، جيش الفقراء يتشكل من سوء الإدارة»، وفقًا لصحيفة «سوزجو» التركية.و أضاف:«المزارعون والمنتجون يفقدون ما لديهم، لا يستطيع التجار الصمود لأيام، ولا يمكنهم سداد ديونهم، وعليهم إغلاق أبوابهم، رواتب المتقاعدين تتلاشى يومًا بعد يوم، مواطنونا ذوو الدخل الثابت محكوم عليهم بمستوى معيشي يمس الكرامة الإنسانية».ولفت إلى أن الآباء يخشون من عدم حصول أطفالهم على تعليم جيد، وعدم القدرة على إطعامهم، ومن مستقبلهم، كما يتم إسكات وسائل الإعلام أكثر فأكثر كل يوم، والشاشات مظلمة، ويتم اعتقال الصحافيين، كما أن العنف الذي تتعرض له المرأة آخذ في الازدياد».