رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الشمالية تجهز لمؤتمر كبير لحزب العمال

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:12 ص
كيم جونج أون
كيم جونج أون
وكالات
طباعة
قالت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إن الزعيم كيم جونج أون ترأس اجتماعا للمكتب السياسي تناول الاستعدادات لمؤتمر نادر من المتوقع أن يضع أهدافا اقتصادية وسياسية جديدة في الوقت الذي تواجه فيه بيونجيانج تحديات متزايدة.

ويأتي عقد المؤتمر الثامن في ظل الانتقال إلى إدارة جديدة في الولايات المتحدة وهو أمر لم تعلق عليه كوريا الشمالية حتى الآن.

وعقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من اللقاءات التاريخية مع الزعيم الكوري الشمالي ولم يتضح تأثير تولي الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة على العلاقات بين واشنطن وبيونجيانج.

وواجهت كوريا الشمالية عددا من التحديات في عام 2020 مثل جائحة كوفيد-19 وسلسلة من الأعاصير، مما يضع مزيدا من الضغوط على اقتصادها الذي يعاني بالفعل من عقوبات تهدف إلى وقف البرنامج النووي للبلاد.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن اجتماع المكتب السياسي الذي انعقد أمس الثلاثاء أقر جداول أعمال واقتراحات لتقديمها إلى المؤتمر وتبنى قرارا بعقد المؤتمر في مطلع يناير دون أن يحدد موعدا له.

وقالت الوكالة "كل الاستعدادات لمؤتمر الحزب تتم بسلاسة".

وكان آخر انعقاد لمؤتمر الحزب في عام 2016 عندما أعلن كيم أول خطة اقتصادية خمسية في كوريا الشمالية منذ ثمانينات القرن الماضي وتعهد بألا يستخدم الأسلحة النووية ما لم ينتهك آخرون سيادة البلاد بواسطة الأسلحة النووية. وانتُخب كيم رسميا خلال المؤتمر لمنصب رئيس حزب العمال الحاكم.

ولم تعلن كوريا الشمالية أي حالات إصابة بفيروس كورونا لكن الاقتصاد تلقى ضربة أخرى عندما أغلقت البلاد حدودها أمام حركة المرور بشكل كامل تقريبا في مسعى للحيلولة دون تفشي فيروس الكورونا.

موضوعات متعلقة

الصحة العالمية تدعو للاستعداد لما هو أسوأ من كورونا

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 29-12-2020

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

image description

غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

image description

خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

الأكثر قراءة

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

اليابان تستعد لعاصفة ثلجية ضخمة

مواعيد القطارات اليوم الأربعاء 30-12-2020

ألمانيا تشدد على المواطنين حظر الألعاب النارية خلال رأس السنة

تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة فى أمريكا

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

مفردات الحارة المصرية.. «يعنى إيه كروديا؟»

«محجوب» يدعو لإقالة إدارة اتحاد الكتاب: كرّموا قطبًا إخوانيًا

الليلة.. كلاسيكيات السينما التسجيلية بالثقافة السينمائية

ورشة لتعليم الخط العربى بمكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس