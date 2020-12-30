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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ألمانيا تشدد على المواطنين حظر الألعاب النارية خلال رأس السنة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:10 ص
الألعاب النارية
الألعاب النارية
وكالات
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حثت الرابطة الألمانية للمدن المواطنين على الامتناع عن إطلاق الألعاب النارية خلال عطلة رأس السنة الجديدة.

وقال هيلموت ديدي، المدير العام للرابطة في تصريحات لشبكة "آر إني دي": "للأسف، لم نتمكن من السيطرة على حالة العدوى خلال هذا العام الاستثنائي، ولذا تناشد المدن المواطنين البقاء في المنازل ليلة رأس السنة أو الاحتفال فقط مع الأصدقاء في مجموعة صغيرة".

يشار إلى أنه تم حظر بيع الألعاب النارية لعامة الشعب بشكل صارم في ألمانيا هذا العام ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

وأكد ديدي حظر بيع الألعاب النارية، وقال: "يمكن استقبال العام الجديد بدون ألعاب نارية".

كما حث ديدي الأشخاص الذين يفكرون في استخدام الألعاب النارية القديمة أو الشراء من الخارج التفكير مليا، قائلا: "هذا ليس محظورا في جميع المدن، لكن يرجى التصرف بمسؤولية".

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