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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفاة عضو فى الكونجرس الأمريكى بكورونا عن عمر 41 عامًا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:09 ص
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
وكالات
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توفي عضو الكونجرس الأمريكي المنتخب عن ولاية لويزيانا لوك ليتلو عن عمر ناهز 41 عاما جراء إصابته بفيروس كورونا.

وكان ليتلو، وهو جمهوري، انتخب في جولة إعادة في ديسمبر الجاري.

وأكد المتحدث باسم ليتلو، أندرو باوتش، وفاة عضو الكونجرس المنتخب على صفحة ليتلو عبر فيسبوك، وقال إنه من المقرر صدور بيان عن الأسرة مصحوبا بترتيبات الجنازة في وقت لاحق.

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