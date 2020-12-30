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تقارير ومتابعات

بعد التنمر عليها.. كيف دعم النجوم يسرا اللوزى؟

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:46 ص
يسرا اللوزى
يسرا اللوزى
ياسمين محمود
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حرص عدد من النجوم على توجيه رسائل دعم للفنانة يسرا اللوزي بعد التنمر عليها من جانب أحد متابعيها ووصفها بـ"أم الطرشة"، من خلال تعليقه على كواليس ظهورها في برنامج "معكم مع مني الشاذلي" والمذاع على قناة cbc.

وكتبت الفنانة "زينة" منشورًا على حسابها بموقع "إنستجرام" قائلة: "حب وتضحية ومعاناة وعطاء وتعب ومسؤلية وحاجات كتير مالهاش وصف.. عارفين يعني إيه طفل أو طفلة !!! يعني مستقبل وحياة وعمر جاي وتفاؤل وحب.. عارف يعني إيه تعاير طفلة يعني الشيطان نفسه يخجل إنه يعمل كده يعني أنت لا شيطان ولا بني آدم أنت حاجه مالهاش وصف!! أنت مخلوق ضعيف ومريض مرض مالوش تشخيص".

وأضافت زينة: "أي مخلوق حتى الشيطان أشرف منك أنت وأمثالك مكانكم المجاري ولو إن المجاري فيها كائنات حيه أشرف منك.. الطفلة دي ميزها ربنا واختبر امها اختبار صعب نجحت وجاهدت وحاربت واشتغلت علشان تقف جنب بنتها اللي مايشرفهاش تعرف أمثالك، منك لله وربنا هو اللي قادر ينتقم منك يا معدوم القلب والضمير والرحمة والإنسانية".

كما نشر الفنان أحمد السعدني صورة لـ"اللوزي" وهي خلال فترة الحمل معلقًا عليها: "بارك الله فيك وفي ابنتك".

فيما نشرت الفنانة إيمي سمير غانم صورة ليسرا اللوزي معلقة عليها: "أجمل وأحسن وأجدع أم في الدنيا لوزي بحبك وربنا يخليلك أهلك كلهم ويحفظهم.. يا أشطر وأحن أم وأعز صديقة لقلبي".

ومن خلال خاصية "استوري"، وجهت الفنانة بشرى رسالة إلى يسرا اللوزي قائلة: "عندما يرد الإنسان المحترم والمثقف وذو الإسهام الحقيقي على غير المحترمين واللاإنسانيين، لكِ كل الاحترام يا بنت الأصول".

وقالت نجلاء بدر: "أعظم وأجمل أم في الدنيا ربنا يحفظك ويحفظ أولادك ويبعد عنك أولاد الحرام".

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