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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أستراليا تفرض قيودًا صحية أكثر صرامة فى سيدنى

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 07:42 ص
كورونا في أستراليا
كورونا في أستراليا
وكالات
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أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأربعاء، عن فرض قيود أكثر صرامة في ليلة رأس السنة الجديدة في سيدني، مع انتشار فيروس كورونا خارج منطقة الإغلاق على الشواطئ الشمالية للمدينة.

وقالت رئيسة وزراء الولاية جلاديس بيرجيكليان، إن عدد الزوار المسموح لهم بدخول المنازل في سيدني للاحتفال بليلة رأس السنة تم تقليصه من عشرة إلى خمسة، كما تم تخفيض التجمعات الخارجية من 50 إلى 30 شخصًا.

يأتي ذلك بعد اكتشاف مجموعة من ستة أشخاص مصابين بمرض «كوفيد 19»، الذي يسببه فيروس كورونا خلال الليل في عائلة واحدة في وسط غرب المدينة.

وقالت بيرجيكليان، إن العدد الإجمالي للمصابين في سيدني ارتفع إلى 147.

وحثت بيرجيكليان الجميع في سيدني على البقاء في المنازل ومشاهدة الألعاب النارية في التلفزيون أثناء بثها في جميع أنحاء العالم.

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