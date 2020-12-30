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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

24 إصابة جديدة بكورونا فى الصين

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:20 ص
كورونا في الصين
كورونا في الصين
وكالات
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ذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، أن البر الرئيسي الصيني سجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، انخفاضا من 27 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة، في بيان إن 17 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج. وأضافت أن الحالات المحلية السبع سُجلت في إقليمي لياونينغ وهيلونغجيانغ بشمال شرق البلاد والعاصمة بكين.

وذكرت اللجنة أنها رصدت 17 حالة بدون أعراض، ارتفاعا من ثماني حالات مماثلة في اليوم السابق. ولا تدرج الصين مثل هذه الإصابات على أنها حالات مؤكدة.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 87027 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

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