ارتفاع الناتج الصناعى فى كوريا الجنوبية خلال نوفمبر

ارتفع الناتج الصناعي لكوريا الجنوبية في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، لكن الاستهلاك انخفض للشهر الثاني على التوالي، حسبما أظهرت بيانات اليوم الأربعاء، في أحدث مؤشر على أن زخم الانتعاش الاقتصادي لا يزال ضعيفا وسط جائحة كورونا.وارتفع الناتج الصناعي الإجمالي للبلاد بنسبة 7.0% في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق، مقارنة مع انخفاض بنسبة 1.0% على أساس شهري في أكتوبر، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء عن هيئة الإحصاء الكورية صباح اليوم الأربعاء.وانخفض الناتج الصناعي بنسبة 6.0% في نوفمبر مقارنة بالعام الذي سبقه.وأظهرت البيانات أن مبيعات التجزئة تراجعت 9.0% عن الشهر السابق، مقارنة بانخفاض 1% على أساس شهري في أكتوبر.