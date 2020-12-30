الليلة.. كلاسيكيات السينما التسجيلية بالثقافة السينمائية

ضمن برنامج فعاليات قطاع شؤون الإنتاج الثقافي، يعرض مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومي للسينما٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ مجموعة من أفلام "كلاسيكيات السينما التسجيلية" وذلك بمقر مركز الثقافة السينمائية بوسط البلد.حيث من المقرر عرض أفلام: "جيوش الشمس" للمخرج شادى عبد السلام٬ والذي يستعرض مراحل حرب أكتوبر٬ بداية من العبور العظيم للدبابات على الكباري والجسور العائمة واقتحام خط بارليف ورفع العلم على سيناء وصور الخنادق والمدافع ودبابات العدو التى تم تدميرها مع الاستعانة بلقطات توضيحية لعناوين الصحف العالمية وتعليقاتها على الحرب.فيلم "طبيب فى الأرياف" للمخرج خيرى بشارة٬ وفيه يوظف خيرى الموال على المشاهد التي تعبر عنه دون وجود مصدر الغناء الذى وضعه فى المونتاج، وهو هنا لا يسجل واقعا بكامل محتوياته من صوت وصورة بل ينتقى عناصره ويجمعها أثناء المونتاج.وفيلم "أربعة أيام مجيدة" للمخرج صلاح التهامى٬ وعنه يقول الناقد كمال رمزي: ليس أول أو آخر فيلم يخرجه المتبتل فى محراب السد العالى، صلاح التهامى، فقبله حقق أكثر من ثلاثين فيلما، تسجل، خطوات إنجاز المشروع، وبعده، توالت أفلامه التى تبين أثر السد العالى فى ربوع مصر كلها، لذا فإن هذه الأفلام، مجتمعة، تعتبر ديوان السد العالى.