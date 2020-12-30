«عبد المنعم»: السياسة النقدية قلصت حدة تداعيات كورونا خلال 2020

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز الدراسات الاستيراتيجية والاقتصادية، إن الدولة المصرية اعتمدت على الإجراءات المساندة التي اتخذتها السياسة النقدية للحد من تداعيات فيروس كورونا خلال عام 2020، والتي من أهمها تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 شهور، وأسقاط استحقاقات قدرها 10 مليار جنيه للعملاء الأفراد غير المنتظمين، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية لعملاء شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم.وأضاف «السيد»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن المساندة التي اتخذتها السياسة النقدية خلال عام 2020 مبادرة تخفيض الديون للأفراد المقترضين، وخفض أسعار الفائدة على المبادرات التي أعلنها البنك المركزي قبل الأزمة إلى 8 % بدلًا من 10 %، وتضم هذه المبادرات: «100 مليار جنيه لدعم الصناعة والمصانع المتعثرة، و50 مليار جنيه لدعم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، وإتاحة 50 مليار تمويل بفائدة 8 % لشركات السياحة بفترات سماح 6 شهور حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها أثناء الأزمة».وأشار إلى أن تلك المبادرات تضم أيضُا، برنامج إسقاط المديونية على المزارعين وتأجيل سداد القروض إلى سبتمبر 2020، ووضع حد أدنى وأقصى لعمليات السحب والإيداع للأفراد مع توسيع قيود التعاملات اليومية للشركات للحد من السيولة في المعروض النقدي، والبنوك العامة شهادات بعائد 15 % للأفراد تخوفًا من الدولرة.واستعرض «السيد»، ما يتعلق بأهم مؤشرات السياسة النقدية، حيث جاءت «معدلات العائد» مع اتجاه البنوك المركزية على مستوى العالم إلى تخفيض أسعار الفائدة، وقام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بـ 300 نقطة أساس لتنخفض أسعار الفائدة الخاصة بمعدلي العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر الائتمان والخصم إلى 9.25% و10.25%، و9،75% على التوالي.ولفت إلى أن هذا التوجه استهدف زيادة دعم التعافي الاقتصادي في سياق معدلات التضخم المنخفضة والتقليل من حدة تداعيات فيروس كورونا، والحفاظ على النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي.وأضاف مدير مركز الدراسات، أنه مؤخرًا قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري فى اجتماعها بتاريخ 12 نوفمبر 2020، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العمليات الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 8.25% و9.25%، و8.75% على الترتيب، كما تم خفض سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل إلى 8.75%.وأوضح أن الجنيه المصري شهد انخفاضًا خلال الفترة من فبراير حتى مايو 2020 بلغ نحو 1.8% من قيمته، وذلك تزامنًا مع تراجع التدفقات الدولارية نتيجة لعدة أسباب، منها انخفاض الصادرات السلعية بمعدل 39.4 % في نفس الفترة، وقد تفاقم الأثر السلبي على قيمة الجنيه جراء تأثر قطاع السياحة بشكل ملحوظ بانتشار الفيروس والانخفاض الكبير في أعداد السائحين والليالي السياحية مع إغلاق المطارات وتعليق الرحلات الجوية، مما ساهم في تراجع إيرادات مصر من النقد الأجنبي.وأشار إلى أنه بعد انحسار الأزمة شهدت الفترة من مايو وحتى سبتمبر الماضي ارتفاعًا في قيمة الجنيه بمعدل 0.8%، حيث ارتفعت الإيرادات من النقد الأجنبي، وذلك نتيجة ارتفاع إيرادات قناة السويس وارتفاع قيمة الصادرات السلعية وعودة حركة الرحلات الجوية خلال نفس الفترة، كما ارتفعت قيمة إيرادات قناة السويس بشكل ملحوظ خلال الفترة من يوليو-سبتمبر الماضي بنسبة 7.2%، لافتًا إلى أنه بناء على هذا الأداء فقد صنفت وكالة فيتش الجنيه المصري ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً عام 2020، على الرغم من تراجع أغلب عملات الأسواق الناشئة.وذكر مدير مركز الدراسات أنه بدأت التداعيات الخاصة بالأزمة في الظهور منذ مارس 2020، وأثرت بشكل مباشر على مصادر النقد الأجنبي، ومن ثم فقد تراجع صافي الاحتياطيات الدولية الشهري مع تفشي الجائحة في مصر، حيث بلغت معدلات الانخفاض الشهرية حوالي 11.9%، 7.7% في مارس وأبريل 2020، قبل أن ينخفض ذلك المعدل إلى 2.8% في مايو 2020.وأعلن أن الاحتياطي النقدي قد بدأ في التعافي التدريجي منذ يونيو الماضي، وذلك بعد مرور فترة الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا وتخفيف حدة الإجراءات الاحترازية وإعادة النشاط السياحي مرة أخرى، فضلًا عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة، حيث ارتفعت قيمة صافي الاحتياطي الدولي بشكل ملحوظ خلال الفترة من مايو – سبتمبر الماضي بمعدل 6.7%، وبلغ صافى الاحتیاطیات الدولیة نحو ٣٨٫٤ ملیار دولار في نهایة سبتمبر ٢٠٢٠، وبما یغطى ٧٫٣ شهور من الواردات السلعیة، مقابل ٣٨٫٢ ملیار دولار في نهایة یونیو ٢٠٢٠، ووفقًا لأحدث البيانات بلغت الاحتياطيات الدولية 39.2 مليار دولار أمريكي في نهاية نوفمبر 2020.وأردف أنه بالرغم من تراجع التصنيف الائتماني للعديد من دول المنطقة، فقد ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، بينما ثبتت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر عند "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين ثبتت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لمصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرًا إلي أن من أهم المستجدات في السياسة النقدية والائتمانية التى شهدها عام 2020 صدور قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، الذي حدد أهداف واختصاصات البنك المركزي المصري وفقًا لأحكام الدستور المصري، وعكس حرصه على ضمان الاستقلالية السياسية للبنك المركزي.وأضاف أنه تم إعادة تنظيم آلية تعيين المحافظ، وإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي، كما نظم القانون علاقة البنك المركزي بالحكومة وتعاونه مع الجهات الأجنبية المناظرة، وأعاد تنظيم شروط وإجراءات ترخيص البنوك وفروع البنوك الأجنبية ومكاتب التمثيل، كما حدد القانون قواعد الرقابة والإشراف على البنوك، وحدد المبادئ العامة التي يتعين على البنوك الالتزام بها في ممارسة أعمالها، فضلًًا عن تنظيم الجهاز المصرفي وتوفير البنية التشريعية لدعم تطبيق أحدث أنظمة الدفع العالمية، والتعامل في ظل الاقتصاد الرقمي.