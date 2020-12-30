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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

ورشة لتعليم الخط العربى بمكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 02:07 ص
مكتبة مصر الجديدة
مكتبة مصر الجديدة
نضال ممدوح
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تنطلق في الرابعة والنصف من مساء بعد غد الجمعة٬ فعاليات ورشة لتعليم الخط العربي٬ والتي تنظمها مكتبة مصر الجديدة العامة بهليولوليس.

وتتناول الورشة التعرف علي أنواع الخطوط العربية٬ وجمالياتها وهندستها وزخارفها٬ وعلي رأسها الخط الكوفي٬ والذي جاءت تسميته الخط بالكوفي نتيجة إلى ما كان يألفه العرب فى تسمية الخطوط التى انتهت إليهم بأسماء المدن التي جاءت منها. مثلما عرفه عرب الحجاز قبل عصر الكوفة باسم النبطي والحيري والأنباري، لأنه أتى من بلاد النبط والحيرة والأنبار – ثم المكي والمدني، لأنه انتشر فى أنحاء شبه الجزيرة من هذين الوسطين – وعرف الخط العربى فى وقت من الأوقات باسم "الكوفى" لأنه انتشر من الكوفة الى أنحاء مختلفة من العالم الإسلامي مصاحبًا لانتشار الاسلام.

والخط الكوفي من أقدم الخطوط فى بلاد العرب. وكانوا يعتنون به اعتناءً عظيمًا، ووصل الخط الكوفى فى العصر العباسى مكانة عالية نتيجة اهتمامهم به وابداعهم في تجميل رسمه وشكله، كما أنهم أدخلوا عليه الكثير من فنون الزخارف، كما أنه يتماشى مع الكُتاب فى كل هندسة وزخرفة وشكل مع بقاء حروفه على قاعدتها.

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