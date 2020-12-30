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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الحيلة اللغوية».. محاولة لمواكبة عصر التواصل والاتصال

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:48 ص
الحيلة اللغوية
الحيلة اللغوية
نضال ممدوح
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صدر مؤخرا عن الدار العربية للعلوم "ناشرون"٬ كتاب بعنوان "الحيلة اللغوية.. بلاغة الاتصال بضبط المقال على وجه الاحتمال" من تأليف الباحث الدكتور محمد كشّاش.

ومما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب نقرأ: تفترض عملية الاتصال بين مرسِل ومستقبل المعرفة اللغويّة، فالتواصل يتطلب الوعي بعلوم البلاغة، التي تهدف إلى إبلاغ المتلقي المعنى، وتمكينه في نفسه كتمكينه في نفس المرسِل، بمعرضٍ حسن وصورة مقبولة، من خلال وسائط عدّة، انتظمتها علوم "البلاغة" وساعد في إيصالها علم "التداولية"، على اعتبار أنّه ينظر إلى الإنتاج اللغوي، بوصفه فعل كلاميّ مبني على مقصد معيّن يوجّه ببوصلة الموقف الاجتماعي، الذي يوضحه ويُفسّره.

ضمن هذا الهم المعرفي والأكاديمي ومواكبة لعصر التواصل والاتصال، يأتي كتاب "الحيلة اللغوية: بلاغة الاتصال بضبط المقال على وجه الاحتمال" لمؤلفه الدكتور محمد كشّاش الذي يتناول فيه دراسة "التواصل اللغوي"، بكافة مستوياته ودواعيه ومقاماته..

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