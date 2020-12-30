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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: سنستلم أول منظومات «إس-500» فى 2021

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:39 ص
صواريخ إس 500
صواريخ إس 500
وكالات
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه وفقا للخطط الموضوعة، سيتم إنجاز اختبارات منظومات الصواريخ للدفاع الجوي من طراز "إس-500" مع بدء دخولها إلى الخدمة في القوات المسلحة عام 2021 القادم.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسي كريفوروتشكو، في حديث لجريدة "كراسنايا زفيزدا" التابعة للوزارة نشر مساء الثلاثاء: "من المخطط لإنجاز اختبارات منظومات الصواريخ للدفاع الجوي إس-500 ومحطة الرادارات فورونيج، التي يبلغ نطاق موجاتها متر، دخولها للخدمة العسكرية عام 2021".

وشدد كريفوروتشكو على أن "وتيرة التزود بالأنواع الحديثة للأسلحة والمعدات التي تم إصلاحها وتحديثها ستبقى عام 2021 على المستوى السابق".

وسبق أن ذكر نائب وزير الدفاع الروسي أن التزويد التسلسلي للقوات المسلحة بمنظومات "إس-500" يتوقع أن يبدأ عام 2025.

وأفادت تقارير إعلامية بأن المنظومات الروسية الجديدة أظهرت خلال اختباراتها القدرة على إصابة أهداف على بعد 481.2 كيلومتر، أي أبعد بـ80 كيلومترا من مدى عمل أي منظومة دفاع جوية مستخدمة في العالم.

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