العرض المسرحى «الأسانسير» بالهناجر.. الليلة

ضمن فعاليات الدورة الثالثة عشر لمهرجان القومي للمسرح٬ يعرض في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء٬ على خشبة مسرح الهناجر بالأوبرا٬ العرض المسرحي «الأسانسير» عن مسرحية «فندق العالمين»، للمؤلف العالمي إيريك إيمانويل شميت٬ دراماتورج وإخراج فادي نشأت.العرض من بطولة كل من: «مصطفى خالد٬ إيهاب محفوظ٬ أحمد أبو عميرة٬ محمد هاني٬ منة حمدي٬ هنادي عبد الخالق٬ هدير عبد الناصر»، ديكور هاجر سعيد٬ تصميم إضاءة وليد درويش٬ كيروجراف جيسي أحمد، تأليف موسيقي مارك إسكندر٬ تنفيذ إخراج: «علاء الوكيل، مايكل رفلة، مهند الدسوقي، ناني المنياوي».تدور أحداث المسرحية في فندق العالَمَين، فندق يسكنه الأرواح التائهة الحائرة، التي لم يتحدد مصيرها بعد، هل تعود لأجسادها لتكمل رحلة الحياة أم تصعد للسماء واضعةً نقطة النهاية؟ تتلاقى فيه الأرواح من مختلف الطبقات والأطياف، ومن خلال شخصيات متقنة الرسم كأنها تنبض بالحياة على الورق، يأخذنا الكاتب في رحلة فائقة المتعة، مليئة بالتساؤلات الفلسفية عن الحياة ومعناها، عن فائدتها رغم علمنا بأنها إلى زوال، هل قرار الحياة أو الموت من حقنا؟، ما هو الموت؟، وما هو عالم ما بعد الموت؟، وبين هذه الأسئلة الفلسفية على هامش القصص المختلفة للأبطال بما تحمله من شجن وحزن تدور المسرحية.