رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمد حفظى فى قائمة فارايتى لأكثر 500 شخصية مؤثرة بصناعة الإعلام

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:24 ص
محمد حفظي
محمد حفظي
دعاء عبد المقصود
طباعة
بعد عام حافل بالإنجازات لمحمد حفظي، يختتم السينمائي المصري 2020، باختياره ضمن قائمة فارايتي لأكثر 500 شخصية مؤثرة بصناعة الإعلام والترفيه عالميًا، والتي يعدها فريق محرري فارايتي سنويًا عبر أبحاث عميقة تستمر طوال 12 شهرًا، ليتم اختيار "حفظي" بها للسنة الثانية على التوالي، وهو المصري الوحيد بها، وأحد 4 شخصيات عربية ضمتهم القائمة هذا العام.

وفي صفحته التعريفية ضمن القائمة، أوضحت فارايتي أن حفظي هو أصغر رئيس لـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي عبر تاريخه، مع إشارة إلى حجم التحديات التي واجهها بمنصبه خلال دورة 2020 بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، ومنها استمرار إقامة فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما، مع ما تمثله من أهمية حيوية للسينمائيين بأنحاء العالم العربي.

أعمال "حفظي" كمنتج خلال العام، والتي وصفها فريق فارايتي بأنها تستمر قوية وخارج المتوقع، جاء منها مسلسل ما وراء الطبيعة كأول أعمال منصة نتفلكس الأصلية في مصر، والفيلمين الفلسطينيين أميرة للمخرج المصري محمد دياب، وصالون هدى للمخرج الفلسطيني هاني أبوأسعد، إضافة إلى فيلم سعاد للمخرجة المصرية أيتن أمين، والذي جاء ضمن الاختيارات الرسمية لـمهرجان كان السينمائي 2020، كما نافس فيلمه الأقصر في مسابقة أفلام الدراما العالمية بـمهرجان سندانس بنفس العام، وأختيرت 3 أفلام من توزيعه لتمثيل بلادها في جائزة الأكاديمية لأفضل فيلم دولي: 200 متر (الأردن)، ستموت في العشرين (السودان)، ولمّا بنتولد (مصر).

وقد سبق اختيار "حفظي" في العديد من القوائم التكريمية، ففي عام 2013، كان هو العربي الوحيد الذي اختارته مجلة سكرين إنترناشيونال ضمن قائمة قادة المستقبل لعام 2013 بفئة المنتجين، وفي عام 2016 اختارته فارايتي ضمن قائمة "10 أسماء لابد أن تعرفهم في صناعة السينما العربية"، وبسبب دوره في رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، منحه مركز السينما العربية جائزة شخصية العام العربية السينمائية من تقديم هوليوود ريبورتر خلال مهرجان برلين 2019، كما تم اختياره عضوًا في أكاديمية فنون وعلوم الصورة المتحركة المانحة لجوائز الأوسكار بنفس العام.

وكعضو لجنة تحكيم، شارك حفظي في مهرجانات: لندن (2019)، فينيسيا (2018)، أبوظبي (2011)، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2010)، بالإضافة إلى مهرجانات محلية وعربية أخرى.

وشاركت أفلام "حفظي" على نطاق واسع في مهرجانات كان، فينيسيا، سندانس وتورنتو، وحصلت أفلامه خلال جولاتها على أكثر من 80 جائزة دولية، ومن بينها فيلم اشتباك الذي اختاره مهرجان كان 2017 ليفتتح قسم نظرة ما في دورته الـ 70، وفي العام التالي شارك كمنتج مشارك بفيلم يوم الدين في المسابقة الرسمية للمهرجان، وقد أختيرت 8 أفلام أنتجها أو شارك في إنتاجها أو توزيعها كممثلة لبلادها في جائزة أفضل فيلم دولي (أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية سابقًا)، ومنها بركة يقابل بركة (السعودية)، شيخ جاكسون (مصر)، ويا طير الطاير (فلسطين).

محمد حفظي كان قد شغل منصب مدير أسبق في مهرجان إسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة، كما كان عضو المجلس الاستشاري بـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي من 2015 حتى 2017 وقبل رئاسته له، وأيضًا هو عضو بـغرفة صناعة السينما المصرية منذ عام 2013، وعبر كل هذه الأنشطة استمر حفظي في دعم صناعة السينما المستقلة بمصر والعالم العربي، وبداية من مارس 2018، شغل منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

موضوعات متعلقة

«الرئاسة»: المرحلة الأولى من مبادرة تطوير القرى تستهدف 18 مليون مواطن

رسالة قاسية من يسرا اللوزى بعد التنمر على طفلتها

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

image description

غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

image description

خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

الأكثر قراءة

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

فوز ليدز يونايتد على وست بروميتش 5- صفر فى الدورى الإنجليزى

إجازات العام الجديد..العطلات الرسمية في 2021

رسوم الجرافيتى تزدهر فى نيويورك متفلتة من القوانين فى ظلّ الوباء

موعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمواد التى لا تضاف للمجموع

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

«محجوب» يدعو لإقالة إدارة اتحاد الكتاب: كرّموا قطبًا إخوانيًا

الليلة.. كلاسيكيات السينما التسجيلية بالثقافة السينمائية

ورشة لتعليم الخط العربى بمكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس

«الحيلة اللغوية».. محاولة لمواكبة عصر التواصل والاتصال