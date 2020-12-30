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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فنزويلا تخطط لتطعيم 10 ملايين من مواطنيها بلقاح «سبوتنيك V»

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:22 ص
لقاح سبوتنيك V
لقاح سبوتنيك V
وكالات
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أعلنت مسؤولة فنزويلية، أن بلادها تخطط لتطعيم 10 ملايين من مواطنيها بلقاح «سبوتنيك V» الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت ديلسي رودريجيز، النائبة التنفيذية للرئيس الفنزويلي، في تصريح متلفز: «وقعت فنزويلا لتوها عقدًا مع روسيا حول اقتناء لقاح "سبوتنيك V"، ونحن الآن في المرحلة الأولى التي سيتلقى فيها 10 ملايين شخص هذا اللقاح، ونقوم حاليا بوضع خطط خاصة بهذه المرحلة».

وأكدت رودريجيز، أن اللقاح الروسي آمن، مشيرة إلى استعداد فنزويلا لإطلاق حملة التطعيم به في أسرع وقت ممكن.

وكان نيكولاس مادورو جويرا، ابن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، من بين الأوائل الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

ومنذ رصد الإصابات الأولى بفيروس كورونا في فنزويلا، في 13 مارس الماضي، وحتى الآن، سجلت سلطات البلاد 112636 حالة إصابة به، بينها 1018 حالة وفاة.

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