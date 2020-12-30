رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«محجوب» يدعو لإقالة إدارة اتحاد الكتاب: كرّموا قطبًا إخوانيًا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:09 ص
سامح محجوب
سامح محجوب
نضال ممدوح
طباعة
ناشد الشاعر سامح محجوب أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها وزارة الثقافة٬ بإقالة مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر٬ على خلفية منح الاتحاد جائزته الكبرى للقطب الإخواني المعروف حلمي القاعود٬ داعيًا الكتاب والمثقفين للتوقيع عليه بحل الاتحاد أسوة بإقصاء حسن الشافعي عن منصبه كرئيس لمجمع الخالدين.

وقال "محجوب"، خلال بيان نشره عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "أثمن كثيرًا ما قامت به الدولة مؤخرا من إقصاء للقطب الإخواني المعروف حسن الشافعي عن منصبه كرئيس لمجمع اللغة العربية وندب أحد الأعضاء - بشكل مؤقت - خلفا له حتى إجراء انتخابات أخرى، وأسوة بذلك أطالب الدولة أيضا بإقصاء مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر الذي أعطى جائزة التميز في النقد قبل أسابيع للقطب الإخواني المعروف حلمي القاعود الذي كرّس في كل كتبه وكتاباته على مدار أربعة عقود للفكر الإخواني المتطرف والرجل نفسه لا ينكر انتماءه للجماعة الإرهابية وحتى اللحظة الراهنة يتبنى أفكارها ويكتب في صحفها ومواقعها، فبأي منطق؟ ولخدمة أي توجه ؟".

وتابع محجوب موضحا: "منح اتحاد كتاب مصر جائزته الكبرى في التميز النقدي لرجل يعتبر الحداثة رجسًا من أعمال الشيطان كما يعتبر معظم شعراء السبعينيات في مصر من الهالكين، علاوة على أن ما كتبه من حكم ومواعظ وخطب منبرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينسحب عليه مصطلح النقد بأي منطق، يحدث ذلك في هذا التوقيت الحرج الذي تحارب فيه الدولة بكل أجهزتها داخليا وخارجيا أفكار وأفراد هذه الآفات الضارة التي تستعدي على مصر لصوص وقطاع الطرق في العالم".

واختتم: "لذا أطالب أجهزة الدولة المعنية بإقالة مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر كما أطالب أعضاء الجمعية العمومية لنقابة اتحاد كتاب مصر بالتصويت على ذلك لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها هذه السبب الجوهري الذي يمس أمننا القومي".

موضوعات متعلقة

«حياة كريمة».. طوارئ بالمحافظات لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

image description

غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

image description

خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

الأكثر قراءة

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

فوز ليدز يونايتد على وست بروميتش 5- صفر فى الدورى الإنجليزى

إجازات العام الجديد..العطلات الرسمية في 2021

رسوم الجرافيتى تزدهر فى نيويورك متفلتة من القوانين فى ظلّ الوباء

موعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمواد التى لا تضاف للمجموع

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

«محجوب» يدعو لإقالة إدارة اتحاد الكتاب: كرّموا قطبًا إخوانيًا

الليلة.. كلاسيكيات السينما التسجيلية بالثقافة السينمائية

ورشة لتعليم الخط العربى بمكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس

«الحيلة اللغوية».. محاولة لمواكبة عصر التواصل والاتصال