«محجوب» يدعو لإقالة إدارة اتحاد الكتاب: كرّموا قطبًا إخوانيًا

ناشد الشاعر سامح محجوب أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها وزارة الثقافة٬ بإقالة مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر٬ على خلفية منح الاتحاد جائزته الكبرى للقطب الإخواني المعروف حلمي القاعود٬ داعيًا الكتاب والمثقفين للتوقيع عليه بحل الاتحاد أسوة بإقصاء حسن الشافعي عن منصبه كرئيس لمجمع الخالدين.وقال "محجوب"، خلال بيان نشره عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "أثمن كثيرًا ما قامت به الدولة مؤخرا من إقصاء للقطب الإخواني المعروف حسن الشافعي عن منصبه كرئيس لمجمع اللغة العربية وندب أحد الأعضاء - بشكل مؤقت - خلفا له حتى إجراء انتخابات أخرى، وأسوة بذلك أطالب الدولة أيضا بإقصاء مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر الذي أعطى جائزة التميز في النقد قبل أسابيع للقطب الإخواني المعروف حلمي القاعود الذي كرّس في كل كتبه وكتاباته على مدار أربعة عقود للفكر الإخواني المتطرف والرجل نفسه لا ينكر انتماءه للجماعة الإرهابية وحتى اللحظة الراهنة يتبنى أفكارها ويكتب في صحفها ومواقعها، فبأي منطق؟ ولخدمة أي توجه ؟".وتابع محجوب موضحا: "منح اتحاد كتاب مصر جائزته الكبرى في التميز النقدي لرجل يعتبر الحداثة رجسًا من أعمال الشيطان كما يعتبر معظم شعراء السبعينيات في مصر من الهالكين، علاوة على أن ما كتبه من حكم ومواعظ وخطب منبرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينسحب عليه مصطلح النقد بأي منطق، يحدث ذلك في هذا التوقيت الحرج الذي تحارب فيه الدولة بكل أجهزتها داخليا وخارجيا أفكار وأفراد هذه الآفات الضارة التي تستعدي على مصر لصوص وقطاع الطرق في العالم".واختتم: "لذا أطالب أجهزة الدولة المعنية بإقالة مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر كما أطالب أعضاء الجمعية العمومية لنقابة اتحاد كتاب مصر بالتصويت على ذلك لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها هذه السبب الجوهري الذي يمس أمننا القومي".