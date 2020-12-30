«محجوب» يدعو لإقالة إدارة اتحاد الكتاب: كرّموا قطبًا إخوانيًا

«محجوب» يدعو لإقالة إدارة اتحاد الكتاب: كرّموا قطبًا إخوانيًا
الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:09 ص
نضال ممدوحطباعة
ناشد الشاعر سامح محجوب أجهزة الدولة المعنية، وعلى رأسها وزارة الثقافة٬ بإقالة مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر٬ على خلفية منح الاتحاد جائزته الكبرى للقطب الإخواني المعروف حلمي القاعود٬ داعيًا الكتاب والمثقفين للتوقيع عليه بحل الاتحاد أسوة بإقصاء حسن الشافعي عن منصبه كرئيس لمجمع الخالدين.
وقال "محجوب"، خلال بيان نشره عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "أثمن كثيرًا ما قامت به الدولة مؤخرا من إقصاء للقطب الإخواني المعروف حسن الشافعي عن منصبه كرئيس لمجمع اللغة العربية وندب أحد الأعضاء - بشكل مؤقت - خلفا له حتى إجراء انتخابات أخرى، وأسوة بذلك أطالب الدولة أيضا بإقصاء مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر الذي أعطى جائزة التميز في النقد قبل أسابيع للقطب الإخواني المعروف حلمي القاعود الذي كرّس في كل كتبه وكتاباته على مدار أربعة عقود للفكر الإخواني المتطرف والرجل نفسه لا ينكر انتماءه للجماعة الإرهابية وحتى اللحظة الراهنة يتبنى أفكارها ويكتب في صحفها ومواقعها، فبأي منطق؟ ولخدمة أي توجه ؟".
وتابع محجوب موضحا: "منح اتحاد كتاب مصر جائزته الكبرى في التميز النقدي لرجل يعتبر الحداثة رجسًا من أعمال الشيطان كما يعتبر معظم شعراء السبعينيات في مصر من الهالكين، علاوة على أن ما كتبه من حكم ومواعظ وخطب منبرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينسحب عليه مصطلح النقد بأي منطق، يحدث ذلك في هذا التوقيت الحرج الذي تحارب فيه الدولة بكل أجهزتها داخليا وخارجيا أفكار وأفراد هذه الآفات الضارة التي تستعدي على مصر لصوص وقطاع الطرق في العالم".
واختتم: "لذا أطالب أجهزة الدولة المعنية بإقالة مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر كما أطالب أعضاء الجمعية العمومية لنقابة اتحاد كتاب مصر بالتصويت على ذلك لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها هذه السبب الجوهري الذي يمس أمننا القومي".
وقال "محجوب"، خلال بيان نشره عبر صفحته على موقع "فيس بوك": "أثمن كثيرًا ما قامت به الدولة مؤخرا من إقصاء للقطب الإخواني المعروف حسن الشافعي عن منصبه كرئيس لمجمع اللغة العربية وندب أحد الأعضاء - بشكل مؤقت - خلفا له حتى إجراء انتخابات أخرى، وأسوة بذلك أطالب الدولة أيضا بإقصاء مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر الذي أعطى جائزة التميز في النقد قبل أسابيع للقطب الإخواني المعروف حلمي القاعود الذي كرّس في كل كتبه وكتاباته على مدار أربعة عقود للفكر الإخواني المتطرف والرجل نفسه لا ينكر انتماءه للجماعة الإرهابية وحتى اللحظة الراهنة يتبنى أفكارها ويكتب في صحفها ومواقعها، فبأي منطق؟ ولخدمة أي توجه ؟".
وتابع محجوب موضحا: "منح اتحاد كتاب مصر جائزته الكبرى في التميز النقدي لرجل يعتبر الحداثة رجسًا من أعمال الشيطان كما يعتبر معظم شعراء السبعينيات في مصر من الهالكين، علاوة على أن ما كتبه من حكم ومواعظ وخطب منبرية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينسحب عليه مصطلح النقد بأي منطق، يحدث ذلك في هذا التوقيت الحرج الذي تحارب فيه الدولة بكل أجهزتها داخليا وخارجيا أفكار وأفراد هذه الآفات الضارة التي تستعدي على مصر لصوص وقطاع الطرق في العالم".
واختتم: "لذا أطالب أجهزة الدولة المعنية بإقالة مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر كما أطالب أعضاء الجمعية العمومية لنقابة اتحاد كتاب مصر بالتصويت على ذلك لأسباب كثيرة يأتي في مقدمتها هذه السبب الجوهري الذي يمس أمننا القومي".