فرض حظر الكحول فى كولومبيا بسبب كورونا

أعلنت سلطات العاصمة الكولومبية لوجوتا، عن قرارها فرض حظر الكحول في المدينة خلال أعياد رأس السنة، ضمن إجراءات الوقاية من تفشي جائحة فيروس كورونا.وفي تغريدة على «تويتر»، كشفت رئيسة بلدية بوجوتا، كلاوديا لوبيز، أن الإجراء سيكون ساريًا خلال يومي 31 ديسمبر و1 يناير، موضحة أن الحظر يشمل بيع وتناول الخمور في الأماكن العامة، وكذلك طلب توصيلها إلى المنازل.وذكرت رئيسة البلدية، أن السلطات لا تخطط لفرض حظر التجول في المدينة خلال أعياد رأس السنة.وبحسب البيانات الأخيرة، فقد بلغت حصيلة الإصابات بكورونا في كولومبيا منذ بداية الجائحة 1603807 حالات، بينها 42374 حالة وفاة.وفي 17 مارس الماضي، بعد أيام من تسجيل الإصابات الأولى بالفيروس، أعلن رئيس الدولة، إيفان دوكي، حالة الطوارئ في كولومبيا لمدة 30 يومًا، وذلك قبل فرض السلطات الحجر العام الذي جرى تمديده عدة مرات، ومنذ 1 سبتمبر الماضي، فرضت السلطات نظام العزل الانتقائي ضمن جهودها الرامية إلى وقف الوباء.