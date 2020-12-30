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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تسجل 72 وفاة جديدة بكورونا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:31 ص
كورونا في موسكو
كورونا في موسكو
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء الثلاثاء، تسجيلها 72 وفاة جديدة بفيروس كورونا في موسكو، مقابل 75 حالة رصدت في بيانات العاصمة الإثنين الماضي.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو بأن عدد المتوفين بالمرض في المدينة خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ 72 حالة، ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الجائحة إلى 11136 شخصا، بعد أن كان 11064 في الإحصائية السابقة.

وتشهد موسكو استقرارًا نسبيا لمؤشر الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا على أساس يومي، حيث سبق أن سجلت المدينة يوم 25 ديسمبر 77 حالة، وفي 26 ديسمبر 73، وفي 27 ديسمبر 76، وفي 28 ديسمبر 75، ويبقى هذا المعدل على مستوى فوق 70 حالة على مدار أكثر من 1.5 شهر.

وتعتبر موسكو أكبر بؤرة تفشي فيروس كورونا في روسيا، حيث سجلت في المدينة حتى الآن 798098 إصابة مؤكدة، بينها 615396 حالة شفاء.

وتشهد المدينة منذ أسابيع ارتفاعات جديدة في مؤشر الإصابات التي بلغ عددها في إحصائية الثلاثاء 5641.

ويأتي ذلك بينما تواجه روسيا بشكل عام مع دخول موسم "أمراض الشتاء" زيادة كبيرة في مؤشرات انتشار الفيروس، وأعلنت السلطات الصحية في بيانات اليوم عن تسجيلها 27002 إصابتين مع رصد 562 وفاة.

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