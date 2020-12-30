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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بايدن: ترامب يماطل فى خطة تطعيم الشعب الأمريكى

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 06:29 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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انتقد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، خطة الرئيس الحالي، دونالد ترامب، الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا، معتبرا أنها لا تسير بسرعة كافية، ودعاه إلى أخذ جرعة المطعوم.

وقال بايدن، في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء في مدينة ويلمينجتون بولاية ديلافير، إن حملة التطعيم في الولايات المتحدة شملت حتى الآن 2 مليون شخص فقط وليس 20 مليونًا مثلما وعد ترامب، معتبرا أن "تطعيم الشعب الأمريكي سيتطلب سنوات وليس أشهرا" في حال بقاء العملية عند وتيرتها الحالية.

وتابع: "حذرت منذ زمن طويل وأعربت مرارا عن مخاوفي من أن الجهود الخاصة بنشر وتطعيم الناس باللقاح لا تسير بالطريقة المناسبة".

وشدد على أنه يجب على ترامب أن "يدعو بشكل علني وواضح كل الأمريكيين إلى أخذ اللقاح حينما سيكون ذلك ممكنا"، مبينا: "لقحت نفسي لتعزيز إيمان المجتمع بفعالية اللقاح، وبنفس السبب نائبة الرئيسة المنتخبة، كامالا هاريس، أيضا طعمت نفسها".

وتابع بايدن: "على الرئيس ترامب أن يطعم نفسه كذلك عندما سينصحه الأطباء باتخاذ هذا الإجراء، وبذلك هو سيساعد على تعزيز الثقة باللقاح".

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