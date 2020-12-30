أكرم حسنى ضيف «السيرة» على «dmc» (صور)

يحلّ الفنان أكرم حسني ضيفا على برنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة "dmc"، يومي الجمعة والسبت المقبلين.يتحدث "أكرم" خلال اللقاء عن أبرز ذكريات الطفولة، وعلاقته بوالديه، وكيف بدأ حياته المهنية كضابط شرطة ثم انتقل منها للإذاعة ثم التمثيل، كما يتحدث عن زوجته وبداية تعارفهما، ومواقف جمعته بأولاده، وكذلك أصدقائه في الوسط الفني.يعرض برنامج "السيرة" يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام الحادية عشر مساء، على قناة "dmc".