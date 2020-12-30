بسبب كورونا.. الدنمارك تمدد إجراءات العزل العام

أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، تمديد سريان إجراءات العزل العام الصارمة لأسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا بعد قفزة حادة في الإصابات الجديدة.وقالت فريدريكسن، في إفادة صحفية، إن حكومة البلاد قررت تمديد القيود العامة حتى 17 يناير القادم، مبينة أن "الوضع فيما يتعلق بمعدلات العدوى ودخول المرضى للمستشفيات والوفيات أخطر حتى من الربيع".وتابعت أن تمديد القيود المفروضة على مستوى الدولة، والتي أعلنت في 16 ديسمبر، يعني إبقاء المدارس ومراكز التسوق والمطاعم والحانات والمتاجر غير الأساسية مغلقة.وشهدت الدنمارك على مدار الشهر الحالي ارتفاعات حادة للإصابات اليومية بفيروس كورونا، وسجلت السلطات الصحية الثلاثاء 2621 حالة لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 154447، بينها 1226 وفاة.وسبق أن أكدت الحكومة رصد إصابات بالسلالة المتحورة للفيروس المكتشفة مؤخرا في بريطانيا والتي تعتبر أكثر عدوى بنسبة 70%.