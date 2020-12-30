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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأمريكية توافق على إمكانية بيع 3000 قنبلة ذكية للسعودية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:56 ص
البنتاجون
البنتاجون
وكالات
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مساء الثلاثاء إن وزارة الخارجية وافقت على إمكانية بيع ثلاثة آلاف من الذخائر الموجهة فائقة الدقة للسعودية صفقة تصل قيمتها إلى 290 مليار دولار.

وتأتي الصفقة في الأيام الأخيرة لفترة دونالد ترامب الرئاسية.

وتعهد الرئيس المنتخب جو بايدن بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية، أكبر مشتر للأسلحة الأمريكية في الشرق الأوسط، في محاولة للضغط على الرياض لإنهاء الحرب اليمنية التي تسببت في أسوء أزمة إنسانية بالعالم.

وقال البنتاجون إن الصفقة ستشمل ثلاثة آلاف من القنابل صغيرة القطر جي.بي.يو-39 والحاويات ومعدات الدعم وقطع الغيار والدعم الفني.

وأضاف في بيان "الصفقة المقترحة ستحسن قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية من خلال زيادة مخزونها من الذخائر أرض-جو الموجهة بعيدة المدى". وتابع أن "حجم ودقة القنابل صغيرة القطر يفسحان المجال أمام ذخيرة فعالة تتسبب في أضرار جانبية أقل".

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