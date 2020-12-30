تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة فى أمريكا

أعلن جاريد بوليس حاكم ولاية كولورادو الأمريكية عن تسجيل حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في بريطانيا، في أول إصابة معروفة بالسلالة شديدة العدوى في الولايات المتحدة.وقال بوليس على تويتر "اكتشفنا اليوم في كولورادو أول إصابة بسلالة بي.1.1.7 من كوفيد-19، وهي السلالة نفسها المكتشفة في بريطانيا".