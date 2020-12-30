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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

700 وفاة بكورونا فى سوريا

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:48 ص
كورونا فى سوريا
كورونا فى سوريا
وكالات
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اقترب عدد الوفيات بفيروس كورونا في سوريا من 700 حالة وفاة، على مستوي البلاد.

وقال بيان لوزارة الصحة السورية، مساء الثلاثاء، إنه تم تسجيل وفاة 10 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 696.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 105 إصابات جديدة ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 11243، كما تعافت 56 حالة من بين المصابين ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 5248.

وكان فريق «المنسقون لاستجابة سورية» حذر من تفاقم الوضع الصحي في مناطق شمال سورية خاصة في المخيمات بعد تجاوز المصابين 20 ألف حالة وعدد الوفيات أكثر من 300.

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