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الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة وول ستريت تتراجع من مستويات قياسية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 12:46 ص
بورصة وول ستريت
بورصة وول ستريت
وكالات
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أغلقت بورصة وول ستريت على انخفاض، بعد أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة وسط قلق بين المستثمرين بشأن مسار استئناف النشاط الاقتصادي وما إذا كان مجلس الشيوخ الأمريكي سيوافق على مدفوعات نقدية إضافية للأمريكيين في إطار حزمة تحفيز لتخفيف تداعيات الجائحة.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 68.30 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 30335.67 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز500 القياسي 8.32 نقطة، أو 0.22 بالمئة، ليغلق عند 3727.04 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 49.85 نقطة، أو 0.39 بالمئة، إلى 12849.57 نقطة.

وما زال المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا حوالي 15 بالمئة عن مستواه في بداية العام بينما تتبقى جلستا تداول فقط في 2020.

وكانت المؤشرات الثلاثة الرئيسية لبورصة وول ستريت قد سجلت مستويات قياسية مرتفعة جديدة عند الفتح لثاني جلسة على التوالي بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مشرع قانون لإنفاق عام بقيمة 2.3 تريليون دولار أعاد إعانات البطالة وتفادى إغلاقا للحكومة الاتحادية.

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