وفيات كورونا بأمريكا تتجاوز 334 ألفًا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الثلاثاء، إن وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة وصلت إلى 334 ألفًا و29 في المجمل، وذلك بزيادة 1783 حالة عن الإحصاء السابق.وأضافت أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 19 مليونًا و232 ألفًا و843 حالة، بزيادة 176974 حالة جديدة.ويشمل الإحصاء الفترة حتى الرابعة عصر أمس بتوقيت شرق الولايات المتحدة، مقارنة بالأرقام السابقة التي نشرتها المراكز قبل ذلك بيوم.ولا تعكس حصيلة المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.