رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 30 ديسمبر 2020 الموافق 15 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار النفط ترتفع بدعم من آمال حزمة تحفيز أمريكية

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 01:59 ص
أسعار النفط
أسعار النفط
وكالات
طباعة
ارتفعت أسعار النفط مساء الثلاثاء بدعم من آمال بأن الولايات المتحدة ستزيد المدفوعات في حزمة مساعدات مرتبطة بالجائحة، وهو تحرك قد يحفز الطلب على الوقود وينشط النمو الاقتصادي.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 23سنتا، أو 0.5 بالمئة، لتسجل عند التسوية 51.09 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 38 سنتا، أو 0.8 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 48.00 دولارا للبرميل.

وقال جاري كانينجام مدير بحوث السوق في تراديشن انريجي "نرى قوة في سوق النفط في أعقاب تقدم في حزمة التحفيز الأمريكية."

ووافق مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الديمقراطيون على تلبية مطلب الرئيس دونالد ترامب لزيادة المدفوعات المباشرة للأمريكيين في إطار حزمة تحفيزية واسعة لتخفيف تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى 2000 دولار.

ولم يتضح ما إذا كان الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي سيدعمون أيضا هذا التحرك.

وقال محللون إن أسعار النفط قد تكتسب قوة مع تسارع برامج التطعيم حول العالم بلقاحات مضادة لفيروس كورونا العام القادم.

وينتظر المتعاملون أحدث تقارير بشأن مخزونات النفط في الولايات المتحدة والتي من المنتظر أن تظهر أن مخزونات الخام انخفضت 2.6 مليون برميل الأسبوع الماضي بينما زادت مخزونات المنتجات المكررة.

وسيصدر تقرير معهد البترول الأمريكي في وقت لاحق اليوم.

وتترقب السوق اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، في الرابع من يناير المقبل.

تعمل أوبك+ على تقليص تخفيضات إنتاج النفط القياسية التي نفذتها هذا العام لدعم السوق. ومن المقرر أن تزيد المجموعة الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في يناير.

موضوعات متعلقة

«حياة كريمة».. طوارئ بالمحافظات لتنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وصول مصر لذروة موجة كورونا الثانية

إجراءات وشروط إصدار تراخيص البناء الجديدة 2021

3 سنوات حبس لأحمد بسام زكي

الصور

image description

محافظ دمياط تعتمد المخططات التفصيلية لـ16 قرية (صور)

image description

غلق 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء سوق الجمعة بشطا

image description

خلال زيارة مفاجئة للمحافظ... تشميع جراجات مخالفة في رأس البر

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

الأكثر قراءة

بعد خبر إصابتها بـ «كورونا».. نيللى كريم لـ «الدستور»: حالتى مستقرة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

فوز ليدز يونايتد على وست بروميتش 5- صفر فى الدورى الإنجليزى

إجازات العام الجديد..العطلات الرسمية في 2021

رسوم الجرافيتى تزدهر فى نيويورك متفلتة من القوانين فى ظلّ الوباء

موعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمواد التى لا تضاف للمجموع

أيام زمان

الحب الأول| محرم فؤاد: أحببتها بقوة.. وغنيت في فرحها دون أن أدري

«اعترافات الزعيم».. سر رقم دونه عادل إمام على المرآة

قصة وقوع إسماعيل ياسين ضحية لنصاب «جمرك السبتية»

«أحب مصادقتهم».. كيف كانت علاقة عمر الشريف بالعمال في التصوير؟

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. اسمك عظيم فى كورة مصر
منى رجب
احم نفسك وعائلتك في السنة الجديدة
ثروت الخرباوي
نحن عباد الله الواحد لا عبيد التراث
ماجد حبته
القمة الخليجية.. والرعونة القطرية
المزيد

الثقافة

ورشة لتعليم الخط العربى بمكتبة مصر الجديدة بهليوبوليس

«الحيلة اللغوية».. محاولة لمواكبة عصر التواصل والاتصال

الإبداع الشعرى فى مواجهة التطرف الفكرى بمركز الحرية

العرض المسرحى «الأسانسير» بالهناجر.. الليلة