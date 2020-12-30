الشيوخ الأرجنتينى يصوت على قانون يشرّع الإجهاض

بدأ مجلس الشيوخ الأرجنتيني، مناقشة مشروع قانون حول السماح بالإجهاض في هذه الدولة حيث تتمتع الكنيسة الكاثوليكية بنفوذ واسع، وسط توقعات بأن تكون نتيجة التصويت متقاربة.وبدأت الجلسة عند الرابعة مساء بالتوقيت المحلي (19،00 بتوقيت جرينتش) بحضور عدد قليل من أعضاء مجلس الشيوخ، فيما شارك الآخرون عن طريق تقنية الفيديو بسبب الأزمة الوبائية.وبحسب رئيسة مجلس الشيوخ، الرئيسة السابقة ونائبة الرئيس الحالية كريستينا كيرشنر، فإنّ 67 من أعضاء المجلس من أصل 72 يشاركون في الجلسة. ويمكن أن يقام التصويت فجر الأربعاء بعد نقاش سيدوم لساعات إذ طلب 58 عضوًا الكلام في الجلسة.وسبق للنواب في 11 من الشهر الحالي الموافقة على النص الذي يجيز الإنهاء الطوعي للحمل (الإجهاض) قبل إكمال 14 أسبوعًا من الحمل. وحصل النص على تأييد 131 نائبًا في مقابل رفض 117 آخرين وامتناع ستة.وصارت الأنظار موجهة حاليا إلى مجلس الشيوخ الذي ينظر إليه على أنه محافظ.وفي حال تعادل الأصوات، سيتعين على كريستينا كيرشنر المؤيدة للإجهاض التصويت لحسم النتيجة.ويسمح بالإجهاض في الأرجنتين فقط في حالات التعرض لجريمة الاغتصاب أو في ظل خطر يتهدد حياة الأم، طبقًا لقانون يعود تاريخه إلى عام 1921.