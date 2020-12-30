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«مخلوق مريض».. زينة تدعم يسرا اللوزى بعد التنمر عليها

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 04:10 ص
زينة
زينة
ياسمين محمود
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دعمت زينة الفنانة يسرا اللوزي، بعد هجوم إحدي المتابعين عليها ووصفها بـ «أم الطرشة»، بعد عرض حلقتها مع الإعلامية مني الشالي في برنامج معكم، علي صفحتها علي موقع «أنستجرام».

وعادت «زينة» نشر رسالة «اللوزي» علي صفحتها معلقة عليها قائلة: «حب وتضحية ومعاناة وعطاء وتعب ومسؤلية وحاجات كتير مالهاش وصف..عارفين يعني إيه طفل أو طفلة؟ يعني مستقبل وحياة وعمر جاي وتفاؤل وحب».

وأضاف: «عارف يعني إيه تعاير طفلة؟ يعني الشيطان نفسه يخجل إنه يعمل كده، يعني أنت لا شيطان ولا بني أدم، أنت حاجة مالهاش وصف، أنت مخلوق ضعيف ومريض مرض مالوش تشخيص؛ لأن أي مخلوق حتي الشيطان أشرف منك أنت وأمثالك، مكانكم المجاري، ولو أن المجاري فيها كائنات حية أشرف منك».

وتابعت: «الطفلة دي ميزها ربنا واختبر أمها اختبار صعب، نجحت وجاهدت وحاربت واشتغلت علشان تقف جنب بنتها اللي ما يشرفهاش تعرف أمثالك، منك لله وربنا هو اللي قادر ينتقم منك يا معدوم القلب والضمير والرحمه والإنسانية».

وكانت نشرت «اللوزي» صورًا لها من كواليس حلقتها من البرنامج لتفاجأت، بتعليق أحد المتابعين قائلًا: «ماشي يا أم الطرشة»، لترد عليه قائلة: «شكرًا على ذوق حضرتك.. أنا قررت أستغل كلامك اللطيف عشان أقدم شوية توعية بخصوص هذا المصطلح».

وأضافت: «أولًا: المصطلح الصحيح،والمقبول هو الصم وضعاف السمع، وليس الطرش أو البكم، ثانيًا: أحب أعّبر عن فخري بكوني والدة طفلة صماء؛ لأنها علمتني حاجات كتيرة جدًا، وبقيت بنى آدمة وأم أحسن بسببها، وأنا متأكدة إنها هتطلع إنسانة مثقفة ومتفوقة ومش هتبقى محتاجة مساعدة من حد عشان تحقق أحلامها».

وتابعت يسرا: «ثالثًا.. البنت الصماء دس هي اللي ألهمتني إني أتكلم في البرامج وأطالب بالكشف المبكر للمواليد اللي على أساسه كل المصريين هيتعملهم كشف سمع عند الولادة، وده المفروض يساهم بشكل إيجابى فى حياة عائلات كتير، وهيسمح للأطفال الصم وضعاف السمع إنهم يلاقوا الدعم منذ الصغر عشان يقدروا يتعلموا كويس ومايبقوش عبء على حد، بل بالعكس هيكونوا قادرين يندمجوا فى المجتمع "المريض للأسف"».

واختتمت في رسالة لمتاعبها قائلة: « الطفلة الصماء دى، ليها إنجازات أثرت على شعب كامل، رغم إن عمرها 6 سنوات، ياريت توضحلى بقى.. حضرتك أنجزت إيه فى حياتك؟.. شكرًا».

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