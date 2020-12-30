البرازيل تسجل 58718 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء الثلاثاء، تسجيلها 58718 إصابة و1111 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يمثل ارتفاعا حادا لكلا المؤشرين.وأفادت وزارة الصحة البرازيلية - في إحصائية يومية - بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 58718، مقابل 20548 في بيانات أمس الإثنين، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 7.6 مليون حالة.وذكرت الوزارة أنها رصدت 1111 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، مقابل 431 حالة في إحصائية الإثنين، لتصل حصيلة وفيات الجائحة في البلاد إلى مستوى 192681 شخصًا.وهذا المؤشر هو الأسوأ للوفيات بفيروس كورونا في البرازيل منذ 15 سبتمبر الماضي، ما يزيد المخاوف من مخاطر الموجة الثانية في الدولة الأكبر بأمريكا اللاتينية.وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.