طائرات بوينج «ماكس 737» تحلق مجددًا بعد عامين من التوقف

استأنفت شركة بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات،رحلات طائراتها من طراز «ماكس 737» بعد توقف دام قرابة العامين؛ إثر تحطم طائرتين من هذا الطراز كان آخرهما في مارس 2019.وأشارت مصادر أمريكية إلى أن هذه الطائرات حلقت في الأجواء الأمريكية اليوم وعلى متنها ركاب الرحلة رقم 718، والتي غادرت مطار ميامي في صباح اليوم وهبطت في مطار نيويورك، ومن المقرر أن تقوم برحلة عودتها لاحقًا اليوم لتنهي فترة توقف صعبة بالنسبة لشركة بوينج.وكانت طائرات الشركة من هذا الطراز قد توقفت حول العالم عن الطيران بعد أن لقي 346 شخصًا مصرعهم بسبب تحطم طائرتين من الطراز ذاته في حادثين منفصلين لم يفصل بينهما سوى شهور، حيث وقع الحادث الأول في إندونيسيا والثاني في إثيوبيا الأمر الذي تضررت منه الشركة بخسائر فادحة بلغت عشرات المليارات من الدولارات مع إضافة الغرامات الحكومية وفقدان العملاء، فضلًا عن سمعة هذا الطراز وما يتعلق بعيوبه الفنية.وقد رفعت وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية الحظر على تحليق هذه الطائرات بعد أن طالبت الشركة بتركيب التحديثات المطلوبة على برامج التشغيل وتعديل أنظمتها الشبكية قبل أن تتمكن من التحليق من جديد.وكانت وكالة الطيران الفيدرالية قد تعرضت لانتقادات مطولة من جانب نواب الكونجرس وخبراء السلامة بسبب إصدار شهادات الصلاحية لهذه الطائرات في بادئ الأمر.